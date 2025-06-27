Предлагал «умереть вместе», а потом насиловал и душил: в Японии казнили серийного «Твиттер-убийцу» Такахиро Сираиси

27 июня в Японии приведен в исполнение смертный приговор в отношении 34-летнего Такахиро Сираиси — серийного убийцы, получившего в СМИ прозвище «Твиттер-убийца». Его признали виновным в убийстве и расчленении девяти человек, которых он находил через социальную сеть Twitter (ныне — соцсеть Х). Это первая казнь в Японии с 2022 года. Что известно об убийце — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».

«Твиттер-убийца»

Сираиси родился 9 октября 1990 года. В начале 2010-х он работал «скаутом» в квартале Кабуките в Токио — вербовал девушек в секс-индустрию. К 2017 году он переехал в город Зама (префектура Канагава), где и начал серию убийств. Весной 2017 года он создал аккаунт в Twitter и начал писать людям с депрессивными и суицидальными настроениями, обещая помочь им «уйти вместе».

С августа по октябрь 2017 года Сираиси заманивал к себе девушек и молодых людей через Twitter. Он находил пользователей, писавших о суициде, и предлагал «умереть вместе» — якобы из сочувствия. В действительности он душил их, часто после сексуального насилия, а затем расчленял тела. Части тел он складывал в холодильные контейнеры и пластиковые ящики, засыпая наполнителем для кошачьего туалета, чтобы скрыть запах, пишет NY Times. Сам Сираиси позже признался, что «получал сексуальное удовлетворение» от убийств, а также хотел получать выгоду от жертв.

Всего от рук Сираиси погибли восемь женщин и один мужчина. Самой младшей была 15-летняя школьница. Большинство жертв — молодые женщины в возрасте от 17 до 26 лет. Мужчина стал жертвой, когда пытался узнать судьбу своей подруги. Все они были из разных префектур Японии — Токио, Сайтама, Канагава, Фукусима и Гунма, пишет The Asahi Shimbun.

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Судебный процесс и приговор

Суд в Токио признал Сираиси виновным по всем пунктам: убийство, изнасилование, грабеж и сокрытие тел. Его защита утверждала, что жертвы якобы сами соглашались умереть, но судья отметил, что согласие на смерть не было доказано, а многие жертвы явно сопротивлялись. 15 декабря 2020 года его приговорили к смертной казни через повешение. В январе 2021 года Сираиси официально отказался от апелляции, пишет The Asahi Shimbun.

27 июня 2025 года в Токийской тюрьме Серен казнь была приведена в исполнение. Сираиси был повешен — это стандартный способ исполнения смертной казни в Японии. Как и принято в стране, он был уведомлен о казни всего за несколько часов до нее. Министр юстиции Кэйске Судзики, санкционировавший казнь, заявил, что преступления Сираиси были «исключительно эгоистичными» и вызвали «глубокий шок в обществе», передает Reuters.

Смертная казнь в Японии применяется редко, но регулярно — обычно через повешение. На июнь 2025 года в стране насчитывается 105 заключенных, ожидающих исполнения приговора, 49 из них подают апелляции. Это первая казнь в стране с 2022 года. Несмотря на критику правозащитников, японское общество в целом поддерживает смертную казнь — особенно в случаях таких жестоких преступлений, пишет AP News.

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