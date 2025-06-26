Пенсионера арестовали за изнасилование ребенка спустя почти полвека
В Москве арестовали пенсионера за изнасилование девочки почти 50 лет назад
Фото: [Мужчина в наручниках/Медиасток.рф]
В Москве задержан 70-летний пенсионер, подозреваемый в изнасиловании пятилетней девочки, совершенном в 1977 году. Об этом стало известно РЕН ТВ.
По данным канала, на момент преступления мужчине было 22 года. Инцидент произошел в апреле 1977 года на улице Фомичевой, где подозреваемый встретил юную пострадавшую.
Уголовное дело было возбуждено сразу после происшествия, но уже через год, в марте 1978 года, расследование приостановили за отсутствием подозреваемого. Благодаря современным криминалистическим технологиям удалось возобновить дело и выйти на след насильника.
Следователи установили, что мужчина все эти годы оставался на свободе и проживал в районе станции метро «Планерная». Теперь ему предстоит ответить за преступление, которое он совершил почти полвека назад. Пенсионера арестовали.
Ранее сообщалось, что школьница из Москвы обвинила отчима в насилии на протяжении семи лет.