Пенсионера арестовали за изнасилование ребенка спустя почти полвека

В Москве задержан 70-летний пенсионер, подозреваемый в изнасиловании пятилетней девочки, совершенном в 1977 году. Об этом стало известно РЕН ТВ.

По данным канала, на момент преступления мужчине было 22 года. Инцидент произошел в апреле 1977 года на улице Фомичевой, где подозреваемый встретил юную пострадавшую.

Уголовное дело было возбуждено сразу после происшествия, но уже через год, в марте 1978 года, расследование приостановили за отсутствием подозреваемого. Благодаря современным криминалистическим технологиям удалось возобновить дело и выйти на след насильника.

Следователи установили, что мужчина все эти годы оставался на свободе и проживал в районе станции метро «Планерная». Теперь ему предстоит ответить за преступление, которое он совершил почти полвека назад. Пенсионера арестовали.

Ранее сообщалось, что школьница из Москвы обвинила отчима в насилии на протяжении семи лет.