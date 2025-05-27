Раздел имущества и алименты: адвокат рассказал, что необходимо учесть при заключении брака

В современном мире будущие супруги все чаще составляют брачный договор перед официальной регистрацией своих отношений, но некоторые считают это неправильным. Адвокат Александр Кудряшов рассказал интернет-изданию «Подмосковье сегодня», как поделить имущество без брачного договора и что еще необходимо учесть при заключении брака.

Раздел имущества

По словам эксперта, если до вступления в брак человек уже обзавелся каким-либо имуществом, то беспокоиться не о чем, но, если супруг или супруга начинают приобретать все уже после вступления в брак, то можно сразу делить это на два.

«Если говорить проще, я бы рекомендовал уже состоявшимся в быту супругам заключить брачный договор, в котором сразу предусмотреть: все, что приобретается в период брака на того или иного супруга, в случае расторжения брака останется за ним. Если же такого соглашения стороны ни до заключения брака, ни в период действия брака не достигли, то уже после расторжения заключить такое соглашение не удастся в силу закона», — пояснил эксперт интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

После расторжения брака единственное, что может пара, — это заключить соглашение о разделе имущества, подписать его у нотариуса и тем самым зафиксировать имущественное положение супругов.

Фото: [ istockphoto.com ]

«Если же и в добровольном нотариальном порядке соглашение не достигнуто, то в пределах трех лет после официального расторжения брака, уже бывшие супруги могут поделить имущество через суд. В любом случае, в пределах трех лет можно подать иск о разделе имущества, указав его перечень, и даже если узнали о том, что имущество выбыло из владения супруга, можно оспаривать сделки, делить деньги, вырученные от продажи», — отметил адвокат.

В каждом конкретном случае нужна консультация специалиста для оценки перспективы такого иска, добавил Кудряшов.

Алименты

Что касается алиментов, порядка общения с детьми и остальных вопросов, связанных с воспитанием и содержанием несовершеннолетних детей, то здесь, по словам адвоката, все предельно просто.

«Существуют пределы минимальных алиментных обязательств, а далее — кто как договорится или кто на сколько докажет. Алименты можно определить в твердой денежной сумме или в пропорции от дохода лица, которое обязано их выплачивать. Конечно, в каждом конкретном случае необходимо считать, что выгоднее. Например, если у родителя, который платит алименты, настолько высокий доход, что попросить пропорцию выгоднее, чем твердую сумму», — подчеркнул эксперт.

Адвокат отметил, что является сторонником твердой денежной суммы, так как в случае с пропорцией — необходимо доказать, что именно такую сумму должен был платить бывший супруг.

Фото: [ ГУФССП по Московской области ]

«Система принудительного исполнения несовершенна, взыскателю нужно приложить немалые усилия, чтобы получить желаемый результат. Однако стоит отметить, что с каждым годом для неплательщиков алиментов наказание все тяжелее и теперь за неуплату алиментов можно получить даже срок. Реальных приговоров пока не видел, но норма уже предусмотрена, что демотивирует не платить», — заключил адвокат.

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