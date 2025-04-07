Превзошел «вечный» рекорд Гретцки: как Александр Овечкин стал легендой мирового хоккея

Хоккеист Александр Овечкин для многих стал легендой и героем. И это неудивительно, ведь накануне спортсмен забросил свою 895-ю шайбу, став рекордсменом НХЛ по голам за карьеру. Как россиянин смог стать звездой мирового хоккея — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Начало пути

Спорт с детства преследовал Александра — он родился в 1985 году в семье футболиста Михаила Овечкина и баскетболистки, двукратной олимпийской чемпионки Татьяны Овечкиной. Кажется, шансов пойти другой дорогой у будущего рекордсмена НХЛ просто не было. С хоккеем Овечкин определился еще в два года — во время похода в «Детский мир» ему приглянулись пластмассовые шлем, клюшка и шайба. Без экипировки маленький Саша просто не хотел уходить из магазина, а ночью он едва ли не в обнимку лег спать с новыми «игрушками», вспоминала мама хоккеиста. Отец же, напротив, заявлял, что Овечкин обратил внимание на хоккей во время просмотра телевизора, ледовая арена на экране буквально заставила его забыть про игрушки.

Удивительно, но Овечкин мог никогда и не стать хоккеистом. Несмотря на свою спортивную карьеру, родители не разделяли увлечение Александра, считая хоккей слишком опасным видом спорта. В 8 лет будущего спортсмена записали в хоккейную секцию, в 10 лет он был взят в детскую спортивную школу московского «Динамо». Первым тренером и одним из главных наставников спортсмена стал Вячеслав Кириллов. Возможно, если бы не его упорство, мировой хоккей и не узнал имя Александра Овечкина, ведь первая тренировка будущей звезды длилась недолго, вспоминал отец хоккеиста.

В 12 лет будущий рекордсмен побил юношеский рекорд Павла Буре по голам на чемпионате России — 55 шайб. В возрасте 16 лет он попал во взрослую команду «Динамо». В 17 лет он стал самым юным хоккеистом в составе сборной России и самым юным игроком, забросившим шайбу. Рекорды держались с 2003 по 2021 год, пока их не побил Матвей Мичков. За «Динамо» форвард выступал с 2001 по 2005 годы, вместе с ним московская команда стала чемпионом России по итогам сезона-2004/05. В сезоне-2012/13 Овечкин стал обладателям Кубка Гагарина, не проведя ни одного матча в плей-офф.

Фото: [ commons.wikimedia/Michael Miller ]

Путь к рекорду Гретцки

В 2004 году на Овечкина обратили внимание «Вашингтон Кэпиталз». Имея предварительное соглашение с омским «Авангардом», хоккеист все-таки подписал контракт с «Кэпиталз». Дебют россиянина в НХЛ состоялся в октябре 2005 года в матче против «Коламбус Блю Джекетс» и запомнился победным дублем. По итогам первого сезона в НХЛ Овечкин выиграл «Колдер Трофи» — награду лучшего новичка сезона. С 2010 годам и до сих пор спортсмен является капитаном «Кэпиталз». По итогам сезона-2017/18 он стал обладателем Кубка Стэнли впервые в своей карьере.

Фото: [ commons.wikimedia/Pens Through My Lens ]

В составе российской сборной Овечкин стал трехкратным чемпионом мира. Он также участвовал в Олимпиадах в Турине, Ванкувере и в Сочи. Спортсмен — лидер среди всех российских и советских хоккеистов по общему количеству очков за карьеру и единственный россиянин, кто выигрывал чемпионат мира под руководством трех разных главных тренеров.

До недавнего времени Овечкин был главным претендентом за звание лучшего снайпера в истории чемпионатов НХЛ. В матче против «Нью-Йорк Айлендерс» 6 апреля он забил 895 гол в «регулярках» лиги, побив «вечный» рекорд канадца Уэйна Гретцки, державшийся в течение 26 лет. В НХЛ подсчитали, что Овечкин забил почти половине (49%) вратарей, которые с момента его дебюта провели в лиге хотя бы одну игру. Только 34 голкипера из 217, выходивших на лед в матчах с россиянином, не пропустили шайб от него.

Ранее стало известно, что Владимир Путин поздравил спортсмена с рекордом.