Президент Сербии Вучич высказал Джоковичу все, что думает

Президент Сербии Александр Вучич впервые публично прокомментировал свою встречу с прославленным теннисистом Новаком Джоковичем, который ранее критиковал действия сербских властей и переехал жить в Афины. Разговор между политиком и 24-кратным победителем турниров «Большого шлема» состоялся недавно, и, по словам Вучича, был предельно откровенным.

Сербский лидер подчеркнул, что высказал теннисисту все, что думает, и сейчас, оглядываясь назад, возможно, сформулировал бы свои мысли даже жестче — речь идет не о личных претензиях к Джоковичу, а о той сложной ситуации, в которой оказалась страна. Вучич дал понять, что никакие знаменитости, будь то спортсмены или медийные персоны, не заставят его изменить своим принципам.

Напомним, Новак Джокович в последнее время позволял себе критические замечания в адрес некоторых решений правительства Сербии, что, по мнению наблюдателей, и стало причиной его переезда в Грецию. Однако сам теннисист официально не комментировал причины смены места жительства.