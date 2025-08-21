Приглашение на свадьбу без «+1»: модный тренд или неуважение — как диктует этикет

В Сети обрели популярность видео про приглашения на свадьбу. Молодожены зовут человека без его второй половинки, неважно, кто это: муж, жена, парень или девушка. Для людей важно, чтобы были только знакомые люди. В связи с чем в парах и во взаимоотношениях с людьми могут возникать конфликтные ситуации. Такая тенденция является нормой в наши дни или нет — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Собрание эгоистов

Как пояснила психолог Марианна Абравитова в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня», такая тенденция, когда на свадьбы приглашают гостей без их партнеров, имеет место только в больших городах. Она связана с эгоцентричностью, комфортом, материальной составляющей, а также модными веяниями.

«Есть люди, которые действительно очень тонко относится к своему комфорту. И готовы видеть вокруг себя только тех, кого они знают, чтобы именно комфортно себя и спокойно чувствовать. И люди, которых они либо не знают, либо мало знают, вводят их в дискомфортное состояние», — пояснила эксперт.

Вторая причина, как утверждает специалист, носит материальный характер. Многие хотели бы сыграть свадьбу, но ограничены в средствах. В этом случае новая тенденция оказывается удобной: свадьба проходит именно в таком формате, и это экономично.

«Эти модники, так называемые, которые подхватывают все, что ни попадя, тоже здесь в очереди, кто может с удовольствием, с аплодисментами поддерживать такой формат свадьбы», — отметила она.

Фото: [ freepik.com ]

Специалист советует гостю, которого приглашают на свадьбу в одиночку, учитывать личные предпочтения. Если человеку комфортно идти одному, он может спокойно принять приглашение. Например, можно выбрать подарок менее дорогой, чем если бы пара шла вдвоем. Однако, если такой формат неприемлем и вызывает внутреннее недовольство или обиду, лучше отказаться. Как отмечает психолог, важно учитывать возможное напряжение внутри пары, которое может накопиться и проявиться позже.

«Это чревато действительно непониманием вашей второй половины. И тут надо взвесить на весах, стоит ли поход на такую свадьбу того, что у вас внутри вашей семьи или пары возникнет напряжение, непонимание и обида. И, возможно, оно заляжет на полочку обид и когда-нибудь еще и выстрелит», — выразила мнение эксперт.

Кроме того, специалист отметила развитие в обществе, из-за которого в нем могут возникать разные течения и не все они будут традиционными.

«Поэтому удивляться не стоит, что появляются такие интересные форматы свадеб. Каждый человек для себя должен всегда внутри взвешивать, сообразно ли это с его внутренними моральными, духовными и культурными ценностями», — рекомендовала специалист.

Кроме того, психолог подчеркнула, что и ситуации с выбором невесты/жениха также видоизменились.

«Если раньше мы основывались, например, на свахах. То есть, сваха разруливала эту тему и находила жениха и невесту. Родители, в первую очередь, между собой договаривались и состоялась свадьба. Потом люди перешли к тому, что сами начали знакомиться случайным образом: на улице, на работе. Сейчас третья фаза — появился интернет, и по статистике люди чаще знакомятся онлайн», — заключила Абравитова.

Фото: [ freepik.com ]

Этикет по приглашению гостей

Обычно гостей приглашают с +1 только если они состоят в официальных или длительных серьезных отношениях. Жесткого правила по времени нет, но в большинстве случаев ориентируются на несколько месяцев до года отношений. Если отношения недавно начались и не считаются серьезными, приглашение с +1 обычно не предоставляется.

Если гость женат или замужем, либо состоит в официально зарегистрированных отношениях, +1 предоставляется автоматически. В этом случае приглашение оформляется либо на оба имени, либо с пометкой «и гость». Для гостей, которые не состоят в серьезных отношениях, этикет не предполагает автоматического +1. Приглашают только их одного, чтобы избежать неловких ситуаций и соблюсти формальный порядок.

Ранее стало известно, что в соцсетях идет обсуждение новой части мультсериала «Аватар: Семь убежищ».