Новый Аватар Пави: тизер продолжения сериала взорвал TikTok — сюжет третьей части

В соцсетях идет обсуждение новой части мультсериала «Аватар: Семь убежищ». Пользователи разбирают первый официальный арт, строят теории о героях и спорят о будущем вселенной. При этом фанаты снова возвращаются к старым спорам — о различиях между Аангом и Коррой, сильных и слабых сторонах предыдущих серий. Что известно о новом аватаре — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Катаклизмы и недоверие

«Аватар: Семь убежищ» создают Майкл Данте ДиМартино и Брайан Кониецко — авторы оригинальной истории об Аанге. Формат выбран классический: двухмерная анимация, всего 26 серий по 22 минуты, разделенных на две «Книги» по 13 эпизодов каждая. Сюжет разворачивается после событий «Легенды о Корре». Мир пережил разрушительный катаклизм, и новый Аватар, рожденный в Нации Земли, сталкивается не с привычным почетом, а с недоверием. Ее воспринимают как разрушительницу, а не спасительницу. По официальному описанию, преследуемая людьми и духами героиня вместе со своей давно потерянной сестрой-близнецом должна раскрыть тайну своего происхождения и спасти последние семь оплотов цивилизации.

Первый официальный арт показали на Comic-Con 2025. На изображении можно увидеть нового Аватара, ее зверька-спутника и наставника в одежде, напоминающей о традициях Воздушных кочевников. Кадр активно обсуждали в социальных сетях, разбирая детали — от намеков на деревянный протез ноги у героини до символики оранжево-желтых одеяний наставника.

В репортажах с панели Comic-Con журналисты упоминали предполагаемые имена героев — Пави (новая Аватар) и Джэ (ее наставник). Также сообщалось, что к работе вернулся композитор Джереми Цукерман, отвечавший за музыку в оригинальном сериале и «Легенде о Корре». Nickelodeon официально эти имена пока не публиковал. Официальной даты релиза пока нет. В пресс-релизах Nickelodeon говорится лишь, что подробности будут объявлены позднее. Ряд профильных изданий и фан-ресурсов сообщают о возможном выходе в 2027 году, однако эта информация не подтверждена студией.

Самый сильный аватар

Анонс нового проекта вновь разогрел споры о предыдущих сериях. На панели Comic-Con актеры «Аватара» и «Корры» прямо отвечали на вопрос о вечном сравнении Аанга и Корры. По их словам, мериться «силой» некорректно, так как это разные воплощения одного духа. При этом шутливо признавалось, что Аватар Киеши могла бы превзойти обоих.

Фото: [ Кадр из мультсериала «Аватар: Легенда об Аанге». Режиссер Джанкарло Вольпе. 2004 год. ]

Критика в адрес «Легенды о Корре» чаще всего касается «Книги 2. Духи»: фанаты и рецензенты отмечали проблемы с темпом и анимацией, хотя отдельно хвалили арки Тензина и двухсерийную историю «Beginnings». Финал «Корры», закрепивший отношения Корры и Асами, в то же время называют важной вехой в репрезентации на детском телевидении.

Сам оригинальный «Аватар: Легенда об Аанге» продолжает оставаться эталоном: после переиздания на Netflix в 2020 году он вновь попал в мировые топы и получил обновленное признание критиков. На этом фоне лайв-экшен-версия 2024 года вызвала смешанные оценки, что также стало частью дискуссий вокруг будущего франшизы.

Также блогеры в соцсетях обсуждают самих персонажей прошлых частей. Например, мага воды Катару из «Легенды об Аанге» теперь реже воспринимают как символ мудрости и опору группы — многие пользователи считают, что ее образ в сериале демонстрировал больше эмоциональной уязвимости и противоречий, чем классическую наставническую роль. В обсуждениях отмечают, что Катара принимала сложные решения, которые иногда вызывали конфликты с другими героями, что по мнению фанатов, делает ее более реалистичной, но меньше «идеальной мудрой наставницей».

Таким образом, «Аватар: Семь убежищ» уже привлек внимание как первый крупный проект от Avatar Studios с возвращением к привычной анимации. Официально известны только базовые сюжетные элементы и формат. Все остальное — включая имена героев, детали «убежищ» и дату выхода — пока остается предметом догадок и обсуждений в фанатских сообществах.

Ранее стало известно, что премьеру «Шрека 5» вновь перенесли.