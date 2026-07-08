Неумелое прикуривание способно обернуться не просто севшим аккумулятором, а дорогостоящим ремонтом. Автоэксперт «Газпромбанк Автолизинг» Евгений Липовицкий в беседе с порталом « За рулем » предупредил, что одна из самых частых ошибок — попытка запустить крупный внедорожник от малолитражки. По его словам, аккумулятор большей емкости вытянет всю энергию из батареи «донора», но так и не наберет достаточного заряда для пуска.

Категорически нельзя соединять аккумуляторы с разным напряжением, а также прикуривать машину с явными признаками неисправности: вздутием, подтеками электролита, сильным окислением клемм или посторонним запахом. В таких случаях единственно верное решение — сразу ехать в сервис. Перед подключением проводов Липовицкий советует осмотреть их на предмет повреждений, зачистить клеммы обоих аккумуляторов и проложить провода так, чтобы их не зажало и не зацепило подвижными узлами. При запуске все электрооборудование должно быть выключено, а после того как мотор завелся, ему нужно дать поработать на холостых оборотах около десяти минут либо совершить короткую поездку, чтобы генератор подзарядил севшую батарею.

Вместо поиска второго автомобиля эксперт рекомендует использовать пусковое устройство — бустер. Обычный аккумуляторный бустер лучше хранить дома, а если устройство должно постоянно находиться в машине, стоит выбрать конденсаторную модель: она спокойно переносит и жару, и мороз, хотя обходится заметно дороже.