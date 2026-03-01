Природа не резиновая: экологов услышали, кластер на Камчатке урезают

В качестве причин чиновники назвали логистические трудности, наличие особо охраняемых природных территорий и риски для хрупкой экосистемы полуострова от массового туризма . Тем не менее, от самой дорогостоящей и сложной части проекта решили не отказываться. Горнолыжный комплекс с трассами общей протяжённостью почти 30 километров и тремя канатными дорогами будет построен . Тем более, что этот проект уже получил положительное заключение Главгосэкспертизы .

Правда, теперь возникает резонный вопрос: насколько востребован будет новый горнолыжный курорт, если к нему не построят нормальные подъездные пути и рядом не будет комфортабельных гостиниц? По информации местных СМИ и «Ведомостей», строительство отелей могут передать сторонним партнёрам, а сам проект «Сопка Горячая» будет реализован в меньшем масштабе, чем планировалось изначально . Подготовительные работы на трассах должны начаться уже во втором квартале 2026 года.