Природа не резиновая: экологов услышали, кластер на Камчатке урезают
Туристический проект «Три вулкана» на Камчатке серьезно урезали
Правительство России пересмотрело параметры амбициозного проекта туристического кластера «Три вулкана» на Камчатке. Изначально на строительство курорта «Сопка Горячая» с пятизвёздочными отелями, конгресс-центром, музеем и горнолыжным комплексом планировалось выделить 67 миллиардов рублей . Однако теперь масштабы стройки решено сократить.
В качестве причин чиновники назвали логистические трудности, наличие особо охраняемых природных территорий и риски для хрупкой экосистемы полуострова от массового туризма . Тем не менее, от самой дорогостоящей и сложной части проекта решили не отказываться. Горнолыжный комплекс с трассами общей протяжённостью почти 30 километров и тремя канатными дорогами будет построен . Тем более, что этот проект уже получил положительное заключение Главгосэкспертизы .
Правда, теперь возникает резонный вопрос: насколько востребован будет новый горнолыжный курорт, если к нему не построят нормальные подъездные пути и рядом не будет комфортабельных гостиниц? По информации местных СМИ и «Ведомостей», строительство отелей могут передать сторонним партнёрам, а сам проект «Сопка Горячая» будет реализован в меньшем масштабе, чем планировалось изначально . Подготовительные работы на трассах должны начаться уже во втором квартале 2026 года.