Верующим рассказали о правилах размещения икон в интерьере

Икона в православной традиции — это не просто украшение интерьера. Это окно в мир горний и место встречи с первообразом. Поэтому размещение икон в доме требует благоговения и осмысленного подхода, рассказал в интервью RT заместитель председателя Всемирного русского народного собора, председатель движения «Россия Православная» Михаил Иванов.

Он отметил, что многие верующие ставят святыни в неподобающие места. Чтобы этого избежать, следует знать основные правила.

Главное место для икон в доме — красный угол. Это передний, обычно восточный угол комнаты, который считается самым почетным местом. Именно здесь совершалась домашняя молитва. В красном углу размещали иконы, зажигали лампаду.

«Это традиция, уходящая корнями в глубину веков. Красный угол — самое почетное место в доме, куда в первую очередь входил гость и где совершалась молитва... Ни в коем случае нельзя ставить иконы на телевизор, холодильник, рядом с косметикой или со светскими книгами — особенно сомнительного содержания», — подчеркнул православный общественник.

Кроме того, отметил он, не нужно размещать иконы рядом с фотографиями родственников, фигурками, сувенирами и статуэтками. Это создает ложную иерархию, где святыня оказывается в одном ряду с обычными предметами.

Идеальный вариант — отдельная полка или специальный киот (застекленный ящик для икон). Вокруг можно разместить церковную утварь: подсвечники, лампады, святую воду.

Что касается содержательного наполнения домашнего иконостаса, то, по словам Иванова, в центре должны быть иконы Спасителя (Господа Вседержителя) и Богородицы. Также в доме обязательно иметь образы святых покровителей членов семьи: тех, чьи имена носят домочадцы.

Главное — это не количество икон, а отношение к ним. Икона должна быть центром духовной жизни дома. Перед ней молятся, ею благословляют детей, у неё находят утешение в скорбях.

Подходить к размещению икон нужно с молитвой и рассуждением. Помните, что ваш дом — это малая церковь. От того, как вы относитесь к святыням, зависит и ваша духовная жизнь. Не превращайте иконы в элемент декора. Пусть они занимают самое почётное место и напоминают о присутствии Божием.

