В Удмуртии с 15 апреля повысят тарифы на проезд в общественном транспорте

Автобусы, троллейбусы и трамваи будут возить пассажиров по новой цене — 45 рублей за одну поездку. Повышение касается как оплаты наличными, так и безналичного расчета банковскими картами. При этом администрации городов и районов могут устанавливать тариф ниже этой суммы, если сочтут нужным.

Отмечается, что перевозчики требовали поднять стоимость проезда до 50 рублей. Однако власти признали экономически обоснованным тариф в 45 рублей. Предыдущий раз цены менялись в 2024 году. За это время инфляция, рост цен на топливо и электроэнергию значительно увеличили расходы транспортных предприятий.

Основная причина подорожания — удорожание энергоресурсов. Метан стал дороже на 16%, дизельное топливо — на 9%. Электроэнергия, которую потребляют трамваи и троллейбусы, выросла в цене на 27,5%.

Кроме того, значительные средства требуются на ремонт подвижного состава и обновление инфраструктуры. В 2025 году предприятие «ИжГЭТ» восстановило технику 13 260 раз и потратило на обновление инфраструктуры более 478 млн рублей. В лизинг приобретено 50 новых автобусов, расходы на обслуживание которых в 2026 году возрастут вдвое.

Ранее сообщалось, что в Томске с 1 марта выросли цены на проезд в общественном транспорте.