Перекопать грядки и уничтожить вредителей: что необходимо сделать в огороде в последнюю неделю сентября

Последняя неделя сентября — это критически важное время для садоводов и огородников, период, когда летние хлопоты постепенно уступают место подготовке к долгой зиме. Это время требует стратегического планирования и энергичных действий, чтобы обеспечить здоровый старт следующего сезона и надежно защитить растения, уже укоренившиеся на вашем участке, заявила интернет-изданию «Подмосковье сегодня» садовод Надежда Кашнова.