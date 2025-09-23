Перекопать грядки и уничтожить вредителей: что необходимо сделать в огороде в последнюю неделю сентября
Садовод Кашнова: в конце сентября важно осмотреть растения на наличие болезней
Фото: [istockphoto.com/Dzurag]
Последняя неделя сентября — это критически важное время для садоводов и огородников, период, когда летние хлопоты постепенно уступают место подготовке к долгой зиме. Это время требует стратегического планирования и энергичных действий, чтобы обеспечить здоровый старт следующего сезона и надежно защитить растения, уже укоренившиеся на вашем участке, заявила интернет-изданию «Подмосковье сегодня» садовод Надежда Кашнова.
По словам эксперта, в первую очередь необходимо завершить сбор урожая поздних сортов овощей и фруктов.
«Тыквы, поздняя капуста, корнеплоды — все они должны быть аккуратно убраны с грядок и отправлены на хранение, попутно проходя тщательный отбор на наличие повреждений или болезней. Плоды, непригодные для длительного хранения, лучше использовать для переработки в соки, варенья или компоты», — пояснила садовод интернет-изданию «Подмосковье сегодня».
Серьезное внимание стоит уделите подготовке почвы, продолжила она. Убрать растительные остатки, сорняки и опавшие листья.
«Перекопайте грядки, чтобы уничтожить личинки вредителей, зимующих в земле. Внесите органические удобрения, такие как перегной или компост, чтобы обогатить почву питательными веществами. Засейте сидераты — они помогут улучшить структуру почвы и подавить рост сорняков, а весной станут отличным зеленым удобрением», — добавила эксперт.
Не следует забывать и о подготовке многолетних растений к зиме. Необходимо обрезать отцветшие побеги, укрыть теплолюбивые культуры от предстоящих морозов, а также подготовить черенки для весенней прививки.
«Наконец, займитесь подготовкой садового инвентаря. Очистите инструменты, смажьте движущиеся части и уберите их на хранение в сухое место. Правильный уход за инструментом — залог его долгой службы», — заключила садовод.
