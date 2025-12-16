«Проблема глубже охраны»: в Госдуме предложили решение вопроса безопасности в российских школах

Повысить уровень безопасности в школах позволит не столько усиление контроля, сколько работа с детьми, а именно — учеников с психологами. Об этом интернет-изданию «Подмосковье сегодня» заявили депутаты Госдумы РФ после недавних нападений в школах Санкт-Петербурга и Московской области .

Росгвардия не спасет

Депутат Госдумы Виталий Милонов в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» заявил, что в школах не нужно ставить сотрудников Росгвардии вместо охраны, несмотря на трагедии в Одинцове и Петербурге. Он считает, что проблема кроется не в охранной системе образовательных учреждений.

«Мне лично кажется, что мера по внедрению сотрудников Росгвардии в школы не совсем эффективна, потому что первопричиной этих трагедий была не недостаточная охрана школ, а другие проблемы, связанные с воспитанием этих детей», — пояснил парламентарий.

По его мнению, бороться необходимо именно с этим, а не со школьными охранниками.

«Бороться с проблемами воспитания силами Росгвардии — так себе история, это дорого и неэффективно. Поэтому давайте все-таки отталкиваться не от того, что у нас дети преступники, а от того, что есть частные случаи, которые при системном подходе и должном контроле могли бы не произойти», — заключил Милонов.

Работа с психологами

В свою очередь депутат Госдумы Светлана Бессараб в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» заявила, что в школах в любом случае необходимо прежде всего усиливать средства контроля.

Фото: [ istockphoto.com/JUN LI ]

«Уже во многих школах действуют рамки для прохода. И мы понимаем, если ребенок принес в школу кухонный нож, то он наверняка мог бы быть изъят при проверке его личных вещей. Но больше всего нам необходимо, чтобы в школе работали психологи на недопущение таких инцидентов», — поделилась парламентарий.

При этом сейчас такого рода новости быстро разлетаются по Сети, что также создает проблемы по дальнейшему поведению подростков, сетует депутат.

«Дети склонны смотреть чужой, порой очень негативный опыт и перенимать его в большей степени, чем положительный. Нужно задуматься медицинскому сообществу, предусмотреть в детской психологии работу именно с тем, чтобы не допускать таких ситуаций. Дети все максималисты, но нужно понимать и вкладывать в них понимание ценности и неприкосновенности, а также недопустимости насилия. Мы не сможем скрыть информацию о таких инцидентах в Сети. Значит, что подростки о ней будут знать, и чтобы они не перенимали такой опыт, с ними нужно работать, рассказывать о том, как это недопустимо», — заключила Бессараб.

