Эксперты назвали возможный мотив напавшего на Успенскую школу подростка

В общеобразовательной школе поселка Горки-2 Одинцовского городского округа произошло нападение с ножом. Один из учеников атаковал школьников и охранника. В результате трагедии один ребенок погиб, сообщили в пресс-службе Следственного комитета России. Что известно о трагедии и мотиве нападавшего — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».

«Ничьи жизни не важны»

Инцидент произошел в Успенской средней общеобразовательной школе в поселке Горки-2. Учащихся эвакуируют в Дом молодежи, расположенный напротив здания школы.

По данным МВД, подросток ударил ножом охранника школы, распылил перцовый баллончик, а затем нанес ножевое ранение 11-летнему мальчику, пишет ТАСС. Четвероклассник погиб, сообщается, что нападавший сделал селфи на фоне его тела. Еще трое человек, включая охранника, были ранены.

Предварительно, нападение совершил ученик девятого класса этой же школы. По данным SHOT, его зовут Тимофей К. Подросток задержан. Источник РБК сообщил, что правоохранительные органы изучают его социальные сети и устанавливают мотивы произошедшего. Будет назначен ряд экспертиз, включая психиатрическую.

На футболке нападавшего был нанесен лозунг террористической организации — No Lives Matter («Ничьи жизни не важны»). ТАСС со ссылкой на оперативные службы сообщает, что девятиклассник был приверженцем деструктивного молодежного течения. У него также был тактический бронежилет с аналогичным лозунгом террористической организации.

Фото: [ Подмосковье сегодня/Александр Смолин ]

По поручению прокурора Московской области Сергея Забатурина Одинцовская городская прокуратура проводит проверку и устанавливает все обстоятельства случившегося. Для координации работы правоохранительных органов на месте находится Одинцовский городской прокурор Евгений Кунегин. Туда же выехали следователи и криминалисты регионального управления СК России.

На данный момент, как сообщил телеграм-канал Mash, школа оцеплена. Предварительно, в здании обнаружен предмет, похожий на СВУ. На месте работают силовики.

«Как пятерка на экзамене»

Психолог Марианна Абравитова в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» подчеркнула, что в случае с нападением в Одинцове есть некое подражание определенным примерам, к которым и обратился подросток.

«Обращаю внимание на то, что он был в балаклаве и сфотографировался с телом убитого им ребенка. Это отсылка к профессиональным террористам, которые так делают, когда демонстрируют миру то, что они совершили, и предъявляют трупы как свои трофеи. Поэтому на лицо: психотип с желанием прославиться», — пояснила эксперт.

Однако в подобных историях всегда есть глубинные корни проблемы, заверила специалист.

«Корни этого находятся в семье, в том, как его воспитывали, как он живет. При этом удовольствие от сделанного подросток однозначно получил. Если он делал селфи с телом убитого, то это говорит о получении удовольствия от того, что он задумал и совершил. Это как пятерку на экзамене получить», — заключила Абравитова.

Фото: [ istockphoto.com/Evgen_Prozhyrko ]

Осудят за теракт

Адвокат по уголовным делам, управляющий партнер московской коллегии адвокатов «Бизнес Лигал Групп» Вероника Полякова в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» подчеркнула, что подростка могут судить по статье УК РФ 205 — «Террористический акт».

«Наказание предусмотрено в виде лишением свободы на срок от 15 до 20 лет с ограничением свободы на срок от одного года до двух лет или пожизненным лишением свободы», — заявила эксперт.

Также его могут судить по ч. 2 ст. 105 УК РФ — «Убийство», отметила юрист. Именно по этой статье на данный момент возбуждено уголовное дело.

«Нападавшему грозит срок от 8 до 20 лет с ограничением свободы на срок от одного года до двух лет, либо пожизненным лишением свободы. С учетом возраста нападавшего [является несовершеннолетним], наказание в виде пожизненного лишения свободы не назначается», — заключила Полякова.

Ранее стала известна причина нападения подростка на учительницу в питерской школе.