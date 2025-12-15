«Эмоциональные расстройства»: названа причина нападения подростка на учительницу в питерской школе

Утром в школе №191 в Санкт-Петербурге девятиклассник напал с ножом на учительницу математики. Инцидент произошел до начала занятий, передает телеграм-канал Shot. Что известно о происшествии, и что стало причиной такого поведения мальчика — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Нож в спину

Как пишет Shot, 15-летний ученик пришел в школу к 07:10, чтобы переписать контрольную работу. Во время занятия он ударил 29-летнюю преподавательницу ножом в спину, после чего ранил себя. Оба были госпитализированы, на место прибыли полиция и скорая помощь. В целях безопасности остальных учеников временно изолировали в спортивном зале. По предварительным данным, оружие подросток взял дома — на входе в школу досмотр не проводился. У пострадавшей зафиксированы как минимум три ножевых ранения в области спины и рук, ее состояние стабилизируют врачи.

Выяснилось, что мать нападавшего работает в этой же школе учительницей истории и настояла на дополнительных занятиях по математике, чтобы сын смог исправить оценку. Сам школьник, по словам источников, был недоволен этими занятиями и испытывал сильное давление из-за учебы. Несмотря на произошедшее, в школе подростка ранее характеризовали положительно — он хорошо учился и занимался спортом, однако был замкнутым и почти не общался со сверстниками. Одноклассники предполагают, что мотивом нападения могла стать обида на учительницу из-за низкой оценки, которая сильно расстроила его мать.

Фото: [ Подмосковье сегодня/Александр Смолин ]

В отношении школьника возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство». Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Как уточняет РИА Новости, школа, в которой ученик совершил нападение на учительницу, оборудована металлодетектором и турникетами. При этом сотрудница охраны пояснила, что не уполномочена досматривать каждого входящего. В прокуратуре Красногвардейского района заявили, что намерены оценить действия ответственных должностных лиц в сфере обеспечения безопасности.

Причина не только в плохой оценке

Психолог Марианна Абравитова в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» заявила, что трагедия стала следствием не единичной плохой оценки, а длительного накопления психологического напряжения у подростка, с которым самостоятельно он не мог справиться.

«Ключевыми маркерами глубины кризиса здесь являются крайние формы поведения: нападение на другого человека и немедленная попытка ранить себя», — пояснила эксперт.

Специалист отметила: то, что мать подростка работает учителем истории в той же школе и сама организовала дополнительные занятия с пострадавшей учительницей, также могло повлиять на жизнь мальчика.

«Это могло создать ситуацию двойного давления со стороны школы и стороны семьи. Однозначно этот ребенок был в стрессе. Я бы назвала классической такую ситуацию, когда учителя, завучи или директора школ, имея детей, спрашивают с них на высоком уровне про успеваемость, поведение, моральный облик и имидж, чтобы дети соответствовали им самим. Это жесточайший стресс для ребенка, особенно для подростка», — выразила мнение она.

По ее мнению, сама ситуация является тревожным индикатором, поскольку подросток находится в настолько стрессовой ситуации, что иного выхода не видел.

Фото: [ istockphoto.com/Liudmila Chernetska ]

«Здесь однозначно имеются эмоциональные расстройства: депрессия и тревожность. Депрессия в подростковом возрасте может проявиться не просто тоской, а в большей степени раздражительностью и агрессией», — сетует психолог.

Также эксперт предполагает, что подросток возможно хотел иного отношения к себе.

«Ему хотелось вести себя как-то иначе в школе, но под материнским прессингом он должен был сдерживать все свои порывы. Ребенок был в высоком стрессе и в данном случае испытывал на себе давление, связанное с неуспеваемостью и предстоящими экзаменами. Для подростка такая ситуация может восприниматься как катастрофическая, особенно если она подается как катастрофическая окружающими и близкими взрослыми», — заключила Абравитова.

Ранее стали известны лучшие фабрики игрушек Москвы и области в 2026 году.