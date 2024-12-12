Фермер, телеведущий и родственник Михалковых: Настя Ивлеева вышла замуж за Филиппа Бегака — кто он такой

Блогерша и телеведущая Анастасия Ивлеева, скандально известная после «голой вечеринки», вышла замуж. О свадьбе не знали даже некоторые ближайшие родственники пары. Ее супругом стал дальний родственник четы Михалковых-Кончаловских, внук автора «Семнадцати мгновений весны» и ведущий на канале «Россия Культура» 32-летний Филипп Бегак. Что известно о богатой родословной мужа Ивлеевой — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Выходец из интеллигентной семьи

Бегак — сын художников Алексея Бегака, известного также в роли ведущего программы «Правила жизни» на канале «Культура», и Дарьи Семеновой. Родители отца нового мужа Ивлеевой были артистами балета Большого театра. Дедушка Филиппа Дмитрий Бегак был солистом и выступал вместе с Галиной Улановой, Майей Плисецкой и Ольгой Лепешинской.

По материнской линии Бегак является дальним родственником четы Михалковых-Кончаловских. Его мать родилась в семье известного советского писателя Юлиана Семенова, автора «Семнадцати мгновений весны», и Екатерины Семеновой (в девичестве — Михалкова-Кончаловская) — дочери детской писательницы Натальи Кончаловской от первого брака и падчерицы Сергея Михалкова.

Филипп стал вторым ребенком в семье Алексея Бегака и Дарьи Семеновой. Его старшего брата Максима убили в возрасте 24 лет. После трагедии родители Филиппа разошлись.

В 2022 году Алексей Бегак умер. Теперь программу «Правила жизни» на телеканале «Культура» ведет Филипп. С телевидением он был знаком довольно давно, работая на разных должностях, в том числе занимаясь производством шоу «С новым домом!» на телеканале «Россия-1». Ранее новый муж Ивлеевой также занимался фермерством и развивал хозяйство «Пахарь» в Брянской области.

Фото: [ кадр из видео телепрограммы «Правила жизни» ]

Второй брак втайне от родителей

Этот брак стал не первым для Ивлеевой и Бегака. Анастасия несколько лет была замужем за рэпером Элджеем, Филипп был женат дважды, от первого брака у него есть дочь Василиса. Мать Бегака рассказала, что он редко видится с дочерью. Бывшая супруга даже выступала против этого общения, но в итоге все разрешилось.

Нечасто Филипп видится и со своей мамой, которая живет в Крыму и не вмешивается в его личную жизнь. О свадьбе сына она тоже не знала, при этом Семенова выразила уверенность, что Бегак будет женат еще раз. Отец Ивлеевой Вячеслав также не знал о замужестве дочери. Он заявил, что не знаком с ее новым возлюбленным.

Фото: [ freepik.com ]

Расписались Бегак и Ивлеева в Мурманске, после чего они отправились в путешествие по Заполярью. Свадьбу телеведущие планируют сыграть позже.

Ранее стало известно о скорой свадьбе Давы и беременной Мари Краймбрери.