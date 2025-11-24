Прогноз или точные данные: Лукашенко предрек скорое окончание СВО — стоит ли ему верить

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече в Минске с губернатором Ярославской области Михаилом Евраевым заявил, что «тягомотина» на Украине скоро подойдет к завершению. Политолог Дмитрий Аграновский в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» объяснил, можно ли доверять прогнозу белорусского лидера.

Как подчеркнул эксперт, конфликт не завершится в ближайшее время, поскольку его причины на данный момент так и не устранены.

«Есть некие волюнтаристские предложения от президента США Дональда Трампа. Его план сейчас изучается внимательно, но все равно Запад, в том числе и США, делают вид, что не понимают причин конфликта, или действительно их не понимают. Пока эти причины не будут устранены, конфликт не будет завершен», — пояснил эксперт.

Политолог подчеркнул, что на текущую ситуацию существенное влияние оказывает и положение России, находящейся в состоянии повышенной угрозы со стороны воинственного соседа — Украины.

«У нас сейчас под боком враждебный режим, который доказал решительность в отстаивании своей враждебности. И пока мы не решим с ним вопрос, специальная военная операция не завершится. План Трампа ближе к жизни, чем то, что нам предлагалось ранее, но все равно это еще очень далеко от реальной безопасности России», — заключил Аграновский.

