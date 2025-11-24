Во время переговоров делегаций США и Украины в Швейцарии были внесены правки в пункты мирного плана, предложенного президентом Штатов Дональдом Трампом, сообщила газета The New York Times. Политолог, председатель крымской региональной общественной организации «Центр политического просвещения» Иван Мезюхо в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» объяснил, какие изменения могли быть внесены, и согласится ли РФ на них.

Как пишет издание The New York Times, подробности о характере изменений пока не раскрываются. Политолог Мезюхо напомнил, что РФ официально не соглашалась на все те 28 пунктов, которые ранее публиковались в средствах массовой информации.

«Президент России Владимир Путин, комментируя эту информацию, говорил о том, что документ можно взять за основу для обсуждения, но принципиального согласия Москва на мирный план Трампа по всем пунктам и особенностям не давала», — подчеркнул эксперт.

Фото: [ официальный сайт президента РФ ]

По его мнению, сейчас Трамп ищет соприкосновения с украинской стороной по вопросу мирного соглашения.

«Я сомневаюсь в том, что американцы создали максимально благоприятную обстановку на переговорах в Женеве, потому что эти переговоры идут на фоне грандиозного коррупционного скандала на Украине, который инициировала прокси американская структура НАБУ совместно с другой прокси американской структурой — специализированной антикоррупционной прокуратурой. Возможно, что Киев выторговал пункт, который бы так или иначе говорил о территориальной целостности Украины образца 2014 года», — выразил мнение специалист.

Однако политолог заверил, что изменения в документе не имеют какой-то принципиальности, поскольку сам президент Украины Владимир Зеленский никак не соглашался с пунктами плана.

«Поэтому сегодня стоит выяснять истинную позицию киевского режима по этому документу, потому что Владимир Зеленский отказывается четко и ясно выразиться по поводу плана. Если Путин сказал, что это можно обсуждать и взять за основу, то Зеленский использует более размытые формулировки в оценке этого документа и будет делать это максимально долго, насколько он сможет так себя вести», — заключил Мезюхо.

