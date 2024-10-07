Прогноз на неделю для всех знаков зодиака: что приготовили звезды на 7-13 октября

Что звезды подготовили для Овнов и Близнецов, повезет ли Тельцам и Рыбам на этой неделе? Об этом интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказала эзотерик Инна Алексеева (Мишина).

Овны, Тельцы, Близнецы

Неожиданные встречи в сфере любви ожидают Овнам на этой неделе. Не бойтесь проявлять инициативу на работе и имейте в виду, что финансовые вопросы потребуют вашего внимания. Также присмотритесь к здоровью, вам лучше избегать перенапряжения.

«Для Тельцов наступает время романтических признаний, но убедитесь, что ваши чувства взаимны. На карьерном фронте есть шанс продвижения. Финансовое положение стабильно, но не делайте крупных покупок. Занимайтесь спортом для поддержания здоровья», — посоветовала эзотерик.

У Близнецов в любовных делах возможны недоразумения. На работе постарайтесь сосредоточиться на командных проектах. Вы можете получить приятные финансовые новости, но берегите нервную систему — медитация поможет.

Раки, Львы, Девы

Ракам пора переосмыслить свои отношения — это может привести к необычным решениям. Карьера требует особого внимания к деталям, кроме того, ожидайте непредвиденные расходы. Обратите внимание на иммунную систему, постарайтесь ее укрепить.

«Львы, ваши чувства на этой неделе будут притягательны для окружающих. На работе ожидайте признания заслуг, но финансовые возможности могут сопровождаться рисками. Следите за состоянием сердца», — посоветовала Алексеева.

Девам на любовном фронте искренность поможет укрепить отношения. В карьере полезно пересмотреть старые проекты, а энергию на этой неделе следует расходовать осторожно. Уделяйте внимание пищеварению.

Весы, Скорпионы, Стрельцы

Весам романтические моменты подарят новые эмоции. Карьера порадует творческими задачами, но финансам уделите особое внимание, избегая лишних трат. Также не забудьте про расслабляющие процедуры.

«У Скорпионов возможны неожиданные романтические интрижки. За работой следите внимательно — трудности не обойдут вас стороной. Финансовые вопросы потребуют активного решения, и позаботьтесь о психоэмоциональном состоянии», — добавила эзотерик.

Стрельцам на любовном фронте лучше всего создать атмосферу доверия. В карьере экспериментируйте с новыми подходами. Присутствуют возможности для дохода. Но не забывайте о физической активности.

Козероги, Водолеи, Рыбы

Козерогам следует активно устраивать романтические вечера, это укрепит связь. На работе ждите признания ваших усилий, вы также можете получить неожиданную прибыль. Следите за состоянием суставов.

«Водолеям стоит опасаться конфликтов в отношениях — терпение поможет. На работе занятия новыми проектами поддержат вас, но постарайтесь контролировать свои финансы. Занимайтесь спортом», — подчеркнула Алексеева.

А Рыбам в любви звезды предсказывают искренность. Карьерное развитие благоприятно, будут новые возможности. Порадуют и финансовые поступления. Обратите внимание на эмоциональное здоровье и найдите время для отдыха.

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