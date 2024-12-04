Прокопьев день 5 декабря: народные приметы и история праздника

Память мученика Прокопия Кесарийского чтит православная церковь 5 декабря. Именно поэтому праздник также называют Прокопьев день. О жизни святого и народных приметах на 5 декабря — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».

История и традиции

Прокопий Кесарийский — святой мученик начала 4-го столетия. Он был чтецом Иерусалимской церкви, получивший от Бога дар по изгнанию бесов. Прокопий был казнен в 303 году за отказ принести жертву идолам и проповедь Слова Божьего.

В православной традиции этот день наполнен молитвами и церковными службами. Верующие приходят в храмы, чтобы помолиться о защите и благословении. Не принято 5 декабря давать в займы сахар, соль, а также деньги в долг соседям. Не следует употреблять алкоголь и дарить живые цветы.

Приметы

Теплая погода — к снежной и длинной зиме;

Если волки подходят к жилью в начале декабря, значит зима будет суровой;

Ворона ходит по дороге — к теплу;

В Прокопьев день лучше воздержаться от спиртного;

Нельзя давать взаймы сахар и соль, чтобы не отдать счастье из дома;

Запрещено давать и деньги в долг соседям, чтобы не было ссор;

Плохой приметой считается дарить живые цветы, так как это отнимет здоровье у дарителя;

Фото: [ freepik.com ]

Издавна 5 декабря раздавали старые вещи нуждающимся;

Было принято устраивать ярмарки и торговать санями в этот день.

Именины в этот день празднуют: Архип, Федор, Михаил, Павел, Алексей, Василий, Герасим, Афанасий, Илья, Иван.

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