Променяла Купера на звезду фильмов 18+: Шейк застали в страстном поцелуе с актером эротического жанра

На улицах Неаполя Ирина Шейк была замечена в объятиях другого мужчины — страстные поцелуи, томные взгляды, атмосферная съемка. Поклонники гадают: неужели у супермодели новый роман? Что известно о новой страсти Шейк — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Полуголая Шейк и страстный поцелуй

Ирину Шейк заметили в страстном поцелуе с актером из Италии. Как выяснилось, кадры, взбудоражившие соцсети, — вовсе не доказательство нового романа. На фото Ирина Шейк и итальянский актер Микеле Морроне позируют в рамках новой рекламной кампании Dolce & Gabbana. Именно бренд стал инициатором этой визуально эффектной постановки: фотосессия проходила на колоритных улицах Неаполя, где модель и актер изображали страстную влюбленную пару.

39-летняя Шейк появилась в полупрозрачном платье и с нежным макияжем, а 34-летний Морроне — в классическом темном костюме. Кампания получилась настолько кинематографичной, что зрители приняли постановку за реальность. В соцсетях тут же заговорили о «настоящей химии» и уже успели назвать звезд «идеальной парой».

Но, судя по всему, никаких романтических отношений за пределами камеры нет. Это лишь часть тщательно продуманной визуальной стратегии Dolce & Gabbana, которая ставит на яркие образы, вызывающие эмоции и обсуждения. Подтверждений реального романа нет, а эмоциональная близость — результат хорошо сыгранной роли.

Звезда эротического жанра

Микеле Морроне стал международной звездой после выхода польского эротического фильма «365 дней» в 2020 году, где он сыграл босса сицилийской мафии, влюбленного в свою пленницу. Фильм вызвал шквал критики за романтизацию насилия, но одновременно принес актеру бешеную популярность. Морроне также пробовал себя как певец и модель, сотрудничая с крупными брендами.

Фото: [ соцсети ]

Слухи о его романе с Шейк — не первые. Ранее его связывали с разными знаменитостями, но официально актер не подтверждал ни одни из этих отношений.

Роналду, Купер и Уэст: бурная жизнь Шейк

До страстного поцелуя с Микеле Морроне Ирина Шейк была связана с несколькими знаменитыми мужчинами. Один из самых громких ее романов — с футболистом Криштиану Роналду. По информации Harper’s Bazaar, пара начала встречаться в 2010 году, когда оба были на пике популярности, но рассталась в 2015-м. Причиной, по словам модели, стало «отсутствие взаимного уважения».

После расставания с Роналду, в 2015 году Шейк начала отношения с голливудским актером Брэдли Купером. Этот союз стал одним из самых обсуждаемых в мире шоу-бизнеса. В 2017 году у пары родилась дочь Леа де Сьен Шейк Купер. Однако в 2019 году, после четырех лет отношений, они расстались, что подтвердили оба представителя сторон. People сообщал, что причиной расставания стали разные взгляды на жизнь и напряженный рабочий график.

Также в 2021 году СМИ писали о кратком романе Ирины с рэпером Канье Уэстом. Папарацци засняли их вместе во Франции, и источники из окружения артиста подтверждали, что между ними действительно были романтические отношения, но все быстро закончилось. Daily Mail утверждал, что Ирина «не была готова к серьезности», которую ожидал Уэст. Сейчас о романтических связях Шейк доподлинно ничего неизвестно.

Ранее стало известно, что фанаты сбежали с концертов певца Джастина Тимберлейка в Европе.