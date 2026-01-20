Прощание с «легендой»: у дилеров не осталось запасов классической Toyota Camry предыдущего поколения

Автомобильный портал Wroom.ru сообщает о знаковом для рынка событии: у российских дилеров полностью закончились запасы седанов Toyota Camry предыдущего, восьмого поколения (XV70). Эти автомобили, многие из которых были собраны на заводе в Санкт-Петербурге, считались среди автолюбителей наиболее удачной и «подлинной» версией модели.

Производство этой генерации Camry в России было остановлено весной 2022 года. Однако благодаря большим складским запасам дилерские центры продолжали реализацию этих машин еще на протяжении нескольких лет. Параллельно, начиная с 2023 года, на рынок начали поступать китайские аналоги, собранные на предприятии GAC-Toyota. Они имели ряд отличий: панорамную крышу, отсутствие обогрева руля и сидений, иное ПО медиасистемы, а также единственный двигатель — 2.5-литровый мощностью 209 л. с.

Российские же версии предлагали большее разнообразие: двигатели объемом 2.0, 2.5 и даже 3.5 литра. Несмотря на старт импорта совершенно нового, девятого поколения Camry (XV80) в 2024 году, запасы «старой» модели еще можно было найти у дилеров. Но к концу 2025 года, как отмечает издание, последние автомобили были распроданы.

Таким образом, российский рынок официально перешел к эре Camry исключительно китайской сборки. Стоимость новой модели начинается от 4,5 миллионов рублей, что знаменует собой не только смену поколений, но и существенное повышение ценовой планки для легендарного седана.

Ранее сообщалось, что в Оренбургской области нашлась Toyota Camry 2008 года с пробегом 9,7 тыс. км.