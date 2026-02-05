Проверка назначена: как глава Чувашии отреагировал на историю с участником спецоперации
Николаев: случай с бойцом СВО в Яльчиках находится на моем контроле
Глава Чувашии Олег Николаев на ежегодной пресс-конференции прокомментировал ситуацию, сложившуюся вокруг публичных слушаний по реорганизации Яльчикской центральной районной больницы. Ранее в социальных сетях распространилось неполное видео мероприятия, на котором якобы не дали выступить участнику СВО.
Олег Николаев заверил, что данный случай находится на его личном контроле. Он сообщил, что по факту уже проводится проверка, назначены все необходимые расследования, и в обязательном порядке будут сделаны выводы, в том числе со стороны правоохранительных органов. В действительности, согласно официальной информации, несмотря на нарушение порядка выступлений другими жителями, участник СВО все же выступил со своей запланированной речью, задал вопросы и получил на них ответы от представителей власти. Таким образом, распространенное в сети видео, по утверждению властей, вводило зрителей в заблуждение, отражая неполную картину происходящего.