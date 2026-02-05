Проверка назначена: как глава Чувашии отреагировал на историю с участником спецоперации

Олег Николаев заверил, что данный случай находится на его личном контроле. Он сообщил, что по факту уже проводится проверка, назначены все необходимые расследования, и в обязательном порядке будут сделаны выводы, в том числе со стороны правоохранительных органов. В действительности, согласно официальной информации, несмотря на нарушение порядка выступлений другими жителями, участник СВО все же выступил со своей запланированной речью, задал вопросы и получил на них ответы от представителей власти. Таким образом, распространенное в сети видео, по утверждению властей, вводило зрителей в заблуждение, отражая неполную картину происходящего.