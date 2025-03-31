«Психологический дедлайн» Трампа: американский президент начал давление на Москву

Мирный процесс буксует, и администрация президента США Дональда Трампа теряет терпение. Однако американскому лидеру стоит обратить недовольство в сторону Украины и Запада, а не России, потому что переговорный процесс затормаживается в последнюю очередь из-за Москвы. В первую очередь на это влияет даже не глава киевского режима Владимир Зеленский, а позиция европейцев. Об этом интернет-изданию «Подмосковье сегодня» заявил политолог Дмитрий Аграновский.

Трамп во время общения с журналистами пресс-пула Белого дома сообщил о «психологическом дедлайне» для Москвы. Если американский президент решит, что Россия затягивает время, то не будет рад этому, приводит его слова ТАСС. Политолог Аграновский считает, что, скорее всего, Трамп произносит это не для Кремля, а для Европы. Республиканца часто обвиняют в том, что он отвернулся от своих западных партнеров, бросил Украину. Подобными высказываниями Трамп хочет показать, что объективно подходит к обеим сторонам, хочет их сблизить, надавить на них.

«Никаких оснований для беспокойства я не вижу. Никаких конкретных сроков, конечно, здесь нет. Администрация Трампа немного теряет терпение, и мирный процесс буксует — это факт, но он буксует не из-за России, это очевидно всем. Такие речи будут произноситься, но нам с вами никаких далеко идущих выводов из этого делать не надо», — отметил политолог.

Трампу нужен результат, потому что Украина не входит в число его приоритетов, ему хочется погасить конфликт и взаимодействовать с Россией на другой основе — на мирной, экономической. Аграновский также предупредил об опасности данного взаимодействия для РФ, потому что экономически США сильнее.

«Трамп хочет прекратить конфликт, но прошло довольно много времени, никаких конкретных результатов не видно. РФ продолжает наносить удары по Украине, кроме энергетической инфраструктуры, украинцы и по энергетической инфраструктуре наносят удары. Результата нет, поэтому Трамп переходит к психологическому давлению на обе стороны. Я не думаю, что под этим лежит что-то серьезное, скорее всего, это просто некое выражение недовольства, чтобы подтолкнуть к диалогу», — высказался эксперт.

Россия уже выдержала серьезное давление, все козыри на стороне Москвы, поэтому сдаваться нет смысла. У Киева, наоборот, нет никаких козырей, украинцы слабо вменяемы, поэтому Трампу следует обратить свое недовольство вовсе не к Кремлю, ведь Украина и Европа полностью подконтрольны Вашингтону, подчеркнул политолог.

«Если он действительно хочет в ближайшее время добиться результата, у него для этого есть все рычаги, но они направлены не в нашу сторону, поэтому я бы не стал делать из этого (заявления Трампа о «психологическом дедлайне», — прим. ред.) никаких далеко идущих выводов», — заключил Аграновский.

Ранее стало известно, что Армения отказалась платить взнос в бюджет ОДКБ.