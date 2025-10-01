Вред для здоровья: эксперты раскрыли опасность домашней комбучи

Популярность кофейных напитков становится все выше, и недавно на рынке кофе появился новый продукт — комбуча (чайный гриб или маньчжурский гриб). Однако его использование — достаточно сложный процесс и требует определенных знаний. Директор по маркетингу «Сварщицы Екатерины» Сергей Митрофанов в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» рассказал, почему кофейную комбучу не стоит делать дома.

Как отметил эксперт, кофейная комбуча — уже признанная классика, которую можно встретить и в кофейнях, и на полках супермаркетов.

«Дело в том, что комбуча с кофе — интересный микс с точки зрения вкуса: сама комбуча деликатная, искристая, кислотная и освежающая, а хороший кофе — плотный и сложный напиток с балансом сладости, горечи и кислотности. Из них получаются интересные сочетания с богатым ароматом и интересным вкусовым профилем», — пояснил специалист.

По его словам, гражданам стоит помнить разный функционал каждого из напитков: кофеин стимулирует работу нервной системы, тонизирует и бодрит, а пробиотики, содержащиеся в комбуче, поддерживают микробиом в организме, регулируют пищеварение и укрепляют иммунитет.

Синергию комбучи и кофе подтвердило исследование Сеульского национального университета (Seoul National University, SNU), которое было опубликовано весной 2025 года. Ученые исследовали, как культура чайного гриба SCOBY (Symbiotic Culture Of Bacteria and Yeast) — симбиотической колонии бактерий и дрожжей — ведет себя при ферментации кофе, а не чая. Авторы исследования пришли к выводу, что ферментированный кофе может рассматриваться как перспективный функциональный напиток, однако его влияние на организм при регулярном употреблении требуют дальнейшего изучения.

«Подобные миксы крайне важно создавать и тестировать в контролируемой среде, и эксперименты дома с настаиванием чайного гриба на других активных компонентах могут быть небезопасными», — заключил Митрофанов.

