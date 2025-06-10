Пушкин, Наполеон и Ленин: топ-7 усадеб Подмосковья, где можно погулять на длинных выходных в июне

Начало лета и длинные выходные 12-15 июня — прекрасный повод для прогулок с близкими и друзьями. В Московской области у людей есть возможность посетить различные усадьбы региона. Топ-7 лучших из них по версии интернет-издания «Подмосковье сегодня» — в материале.

Музей-усадьба «Архангельское»

Музей-усадьба, находящийся в Красногорске, уникален своей русской художественной культурой. «Архангельское» известно величественной красотой и уникальными музейными коллекциями. Здесь, по словам писателя Александра Герцена, «человек встретился с природой под другим условием, нежели обыкновенно».

Стоимость билетов: парк — 250 рублей, льготный — 100 рублей; колоннада (при наличии билета «Парк») — 200 рублей, льготный — 150 рублей; западный флигель Дворца (при наличии билета «Парк») — 200 рублей, льготный — 150 рублей; единый (дает право посещения парка и экспозиций (выставок) в зданиях/помещениях музея) — 1 тыс. рублей, льготный — 750 рублей.

Фото: [ t.me/arhangelskoemuseum ]

Усадьба Марфино

Двухэтажный дворец в селе Марфино, возвышающийся на холме, со стрельчатыми окнами и остроконечными башнями напоминает средневековый замок. Лестница, спускающаяся к пруду, охраняется двумя грозными грифонами. От пруда начинается мост, ведущий в крытую галерею, ее арочные входы украшены щитами с мальтийскими крестами.

Сегодня усадебная территория относится к Министерству обороны и занята санаторием. Однако парк открыт для всех желающих: любой может прогуляться по нему, наслаждаясь природой и архитектурой. Для этого на контрольно-пропускном пункте (КПП) необходимо предъявить паспорт и получить входной билет.

Входной билет на территорию усадьбы — 50 рублей.

Фото: [ медиасток.рф ]

Усадьба Горки Ленинские

Усадьба Горки — одна из редких хорошо сохранившихся среднепоместных усадеб России с подлинными интерьерами. Она находится в Ленинском округе в рабочем поселке Горки Ленинские.

Историческая значимость заключается в том, что революционер Владимир Ленин приезжал сюда на восстановление здоровья после покушения, начиная с сентября 1918 года, а с мая 1923 года проживал здесь постоянно. По просьбе Ленина, внутреннее убранство Большого дома не подвергалось переделкам и не выглядит аскетично. Все, что связано с жизнью вождя, собрано в мемориальном музее на территории, который можно осмотреть самостоятельно или с экскурсоводом.

Стоимость посещения — парк и уличные выставки: 150 рублей (бесплатно для льготных категорий), музей-усадьба «Горки» (включая экскурсию): 600 рублей, 400 рублей — для льготных категорий.

Фото: [ медиасток.рф ]

Усадьба Быково

Усадьба Быково — одна из самых привлекательных усадеб Подмосковья, выполненная в стиле французского ренессанса. Это выдающийся архитектурный памятник XVIII века.

Сегодня усадьба, хотя и сильно обветшала, сохранила свое величие и доступна для посещения. Помимо усадьбы, рекомендуется также заглянуть в Храм Владимирской Иконы Божьей Матери, сооруженный в неоготическом стиле. Его уникальная архитектура не имеет аналогов среди других подмосковных соборов. Вход бесплатный.

Фото: [ медиасток.рф ]

Дубровицы

Гордость Дубровиц — знаменская церковь, возведенная по инициативе князя Голицына с участием европейских мастеров в период с 1690 по 1704 годы. Уникальная архитектура храма ярко контрастирует с главным зданием усадьбы, выполненным в стиле классицизма.

Усадьба находится в городе Подольске, в микрорайоне Дубровицы, примерно в 35 километрах от Москвы. Посещение бесплатное.

Усадьба Вяземы

История Больших Вязем связана не только с поэтом Александром Пушкиным, но и с другими выдающимися личностями. Борис Годунов, Петр I, Павел I, Кутузов, Наполеон, Багратион, Гоголь, Лев Толстой, Цветаева и Ахматова — их судьбы были связаны с усадьбой. Усадьба расположена в Одинцовском округе в селе Большие Вяземы.

В Вяземах стоит посетить церковь Преображения и необычную звонницу конца XVI века, а также дворец и флигели. Гражданам рекомендуется прогуляться по тропинкам парков, где когда-то гулял Пушкин.

Вход в парк стоит 80 рублей, посещение экспозиции дворца в Вяземах — 400 рублей, льготный билет — 250 рублей.

Фото: [ медиасток.рф ]

Усадьба Гончаровых

Усадьба в селе Ярополец в Волоколамском округе является объектом культурного наследия федерального значения. Построенная в конце XVIII века, она стала известна благодаря поэту Александру Пушкину. Его теща Наталья Ивановна Гончарова жила в Яропольце. Пушкин приезжал сюда дважды: в 1833 и 1834 годах, оставаясь на ночь. Этот факт отмечен мемориальной доской на стене усадьбы.

Во время Великой Отечественной войны усадьба сильно пострадала: были уничтожены внутреннее убранство дома, хозяйственные постройки и парк. В 1960-е годы здесь провели реставрационные работы. Сегодня усадьба служит домом отдыха Московского авиационного института, но прогуляться по ее территории можно бесплатно.

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