«Пусть учатся у себя дома»: в Госдуме отреагировали на слова Матвиенко о наборе из регионов в вузы Москвы

Обучение студентов на бюджетных местах в вузах, как правило, обеспечивается за счет федерального бюджета. Поэтому было бы неправильно ограничить право на поступление в «столичные» вузы абитуриентам с пропиской другого региона. Об этом интернет-изданию «Подмосковье сегодня» заявила депутат Государственной Думы РФ Светлана Бессараб в ответ на предложение спикера Совфеда России Валентины Матвиенко сократить прием выпускников из регионов в вузы Москвы, Санкт-Петербурга и Казани.

Матвиенко предложила сократить прием абитуриентов из регионов в «столичные» вузы по невостребованным специальностям. По словам Бессараб, речь идет не о федеральных образовательных организациях, а о тех, что содержатся за счет регионального бюджета.

«Как правило, высшее образование обеспечивается за счет федерального бюджета. В этом случае будет неправильно ограничить поступление только за ребятами с, например, московской пропиской. Но если эта образовательная организация действительно финансируется за счет московского бюджета, то тогда, наверное, имеет смысл оставить часть бюджетных мест именно за московскими ребятами. То есть все зависит от того, кто оплачивает обучение на бюджетных местах», — отметила депутат.

Кроме того, в Госдуме уже готов к рассмотрению в третьем чтении законопроект о проведении эксперимента в сфере среднего профессионального образования, который также предполагает перераспределение бюджетных мест, когда муниципалитет сам оплачивает обучение, добавила Бессараб.

«В системе среднего профессионального образования регионы оплачивают бюджетные места. Здесь появится возможность по перераспределению мест, чтобы их часть была точно закреплена за регионами. Это вполне объективно. Когда региональный бюджет обеспечивает обучение, конечно, регион должен рассчитывать на то, что именно местные ребята после 9 класса пойдут учиться и останутся в профессии, останутся работать в своем регионе», — объяснила парламентарий.

Глава конституционного комитета СФ Андрей Клишас после выступления Матвиенко призвал не создавать сенсации там, где их нет. Спикер Совфеда не предлагала ограничить права абитуриентов из регионов на поступление в «столичные» вузы, речь шла об эффективности действующей системы приема, написал он в своем телеграм-канале. В Совфеде призывают сделать акцент на наборе студентов на востребованные направления.

Уже сегодня национальный проект «Кадры» предполагает регулярный мониторинг рынка труда и его потребностей, за счет чего на постоянной основе будет корректироваться набор на бюджетные места, отметила Бессараб.

«Недопустимо принимать на бюджетные места по специальностям с явным перебором, если специальность не востребована. Сегодня формируется достаточно стройная система через портал «Работа России» и через опросы работодателей о потребностях, которые они испытывают и будут испытывать, в том числе учитываются инвестиционные проекты», — заключила депутат.

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