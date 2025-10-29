Путин поставил американцев на место: для кого предназначен подводный беспилотник «Посейдон»

Российские Вооруженные силы провели испытания подводного беспилотного аппарата «Посейдон», оснащенного ядерной энергетической установкой, сообщил президент РФ Владимир Путин во время своего визита в Центральный военный клинический госпиталь имени П. В. Мандрыка, отметив, что тесты прошли накануне. Что известно о новом оружии — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Часть ядерной триады

По словам президента, во время испытаний впервые была активирована атомная энергетическая установка аппарата, и «Посейдон» проработал на ней определенное время. Путин отметил, что мощность этого подводного дрона значительно превосходит показатели даже «самой перспективной межконтинентальной ракеты „Сармат“». Как отметил военный эксперт Василий Дандыкин в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня», это одна из составных частей ядерной триады, в частности, морской.

«Это атомный подводный дрон стратегического назначения, который может нести большой боезаряд на неограниченную дальность, на больших глубинах около 1 км и с приличной подводной скоростью. Конечно, это делает рывок вперед для возможностей нашего атомно-подводного военного флота», — заключил он.

Ответ Трампу

Испытания аппарата Путин назвал «огромным успехом». Политолог, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» подчеркнул, что новое вооружение не является сигналом для американцев с точки зрения украинского конфликта, для США — это знак того, что России не стоит угрожать. Ранее президент США Дональд Трамп в ходе выступления на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Южной Корее заявил, что США значительно опережают другие государства в сфере военных технологий, особенно в разработке ядерных подводных лодок.

Фото: [ официальный сайт президента РФ ]

«“Посейдон” — проявленный ответ Путина на различные угрозы президента США Дональда Трампа по поводу подводных лодок США. Еще и раньше у Трампа была перепалка с Медведевым касаемо атомных подлодок», — пояснил эксперт.

Таким вооружением Россия хочет дать понятный ответ американцам, которые желают обострить конфликт, пытаясь направить новые ракеты на Украину. Однако Перенджиев подчеркнул, что это не предел, и у России есть и другие виды оружия, о которых пока что не знает население.

Ранее стало известно, что Польша перехватила российский Ил-20 над Балтикой.