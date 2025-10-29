Польша перехватила российский Ил-20 над Балтикой — ответ Москвы на провокацию будет зеркальным

Польша сообщила о перехвате российского разведывательного самолета Ил-20 над Балтийским морем, сообщает газета Rzeczpospolita. Политолог Георгий Федоров в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» назвал этот жест провокацией против России и объяснил, чего еще стоит ожидать от Варшавы.

По данным польских ВВС, Ил-20 выполнял «разведывательную миссию в международном воздушном пространстве без подачи плана полета и с выключенным транспондером». В командовании подчеркнули, что российский самолет не пересекал границы Польши и был выведен из зоны ответственности после завершения процедуры сопровождения. Эксперт Федоров подчеркнул, что такого рода ситуация неудивительна.

«Если смотреть по всей истории отношений России и НАТО, а Польша — это страна НАТО, то, соответственно, всегда натовские разведывательные аппараты действуют таким же образом и на море, и на суше, и в воздухе. Любая страна ведет такую разведку, это негласное правило. То, что сейчас они перехватили наших, говорит о том, что они решили повысить уровень эскалации. Все это переходит в единую русофобскую стратегию, которые сейчас Балтика и Польша пытаются продвигать», — пояснил специалист.

При этом политолог подчеркнул, что ответные меры от России будут схожи — к примеру, российские войска могут обнаружить подводную лодку НАТО.

«Здесь будет ответная мера в таком же формате. Любые страны, которые имеют военный потенциал, действуют по одним и тем же методам. В данном случае это просто провокация со стороны Польши, они провоцируют нас, мы должны отвечать таким же способом», — заявил он.

По его мнению, поляки всегда делают неоднозначные шаги в отношении РФ.

«Они все время пытаются саботировать погранпереходы, они отправляли своих специалистов в Курскую область. Очень много наемников, которые заходили в Курскую область, были как раз поляки. Они участники конфликта, от них можно ожидать все, что угодно. Они понимают прекрасно, что усиление наших позиций — угроза для них. А они, как исторически сложилось, всегда будут русофобами», — заключил Федоров.

Ранее стало известно, как бросить курить и не поправиться.