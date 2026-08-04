Атака БПЛА ВСУ на регионы России 4 августа: 58 дронов, 15 в Ленобласти

В ночь на 4 августа 2026 года российские регионы подверглись массированной атаке беспилотников Вооруженных сил Украины. По данным Минобороны, за 12 часов дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 58 БПЛА самолетного типа. Наиболее интенсивный налет зафиксирован в Ленинградской области, где сбито 15 дронов с повреждением складской зоны. В Белгородской области при атаке FPV-дрона на автомобиль погибла женщина, в ряде областей объявлялась беспилотная опасность.

Ленинградская область: 15 сбитых БПЛА, повреждение складской зоны

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил, что в ходе отражения ночной атаки силы ПВО сбили 15 беспилотных летательных аппаратов. Зафиксировано повреждение в складской зоне рядом с населенным пунктом Красный Бор в Тосненском районе. Ранее губернатор сообщал о шести сбитых дронах, боевая работа продолжалась. Опасность БПЛА в воздушном пространстве области была объявлена в 04:06. В связи с угрозой аэропорт Пулково временно прекратил прием и отправку рейсов.

Белгородская область: гибель женщины при атаке FPV-дрона

В результате удара FPV-дрона Вооруженных сил Украины по легковому автомобилю в поселке Октябрьский Белгородского округа погибла женщина, находившаяся в машине. Еще два человека — мужчина и женщина — получили множественные осколочные ранения и были доставлены в Белгородскую областную клиническую больницу. Состояние мужчины оценивается как тяжелое.

Тульская область: объявлена опасность атаки БПЛА

Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев в 02:53 объявил на территории региона опасность атаки БПЛА. Глава региона призвал жителей сохранять спокойствие и оставаться бдительными.

Воронежская область: угроза прямого удара БПЛА в двух районах

Губернатор Воронежской области Александр Гусев в 00:02 объявил об угрозе непосредственного удара БПЛА в Бобровском и Лискинском районах. Глава региона предупредил о необходимости укрыться в помещении, держаться подальше от окон, а при обнаружении БПЛА звонить 112. Опасность атаки БПЛА действовала в регионе с вечера 3 августа.

Другие регионы (по данным Минобороны)

По сообщению Министерства обороны РФ, за 12 часов дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 58 украинских БПЛА самолетного типа. Беспилотники сбиты над территориями Белгородской, Брянской, Курской и Орловской областей, а также в Краснодарском крае.