Москва не отказывается от урегулирования конфликта за столом переговоров, но диалог возможен лишь при соблюдении ряда условий. О том, чего ждет Кремль от западных стран и Киева, в беседе с ТАСС рассказал заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин.

Заявление прозвучало на полях III Российско-казахстанского медиафорума. По словам дипломата, наша страна неоднократно доказывала свою готовность договариваться. Однако всякий раз процесс тормозила украинская сторона. Галузин охарактеризовал поведение Киева как крайне непоследовательное: украинские власти то сами выходили из переговоров, то накладывали на них официальный запрет.

В Москве дают понять, что мяч сейчас находится на стороне Запада. Диалог может возобновиться только в том случае, если у «спонсоров Украины» созреет понимание необходимости честного разговора. Причем целью такого диалога должно стать устранение тех самых первопричин, которые и привели к конфликту.

Если же западные партнеры к конструктиву не готовы и не могут заставить киевский режим соблюдать ранее достигнутые договоренности, Россия оставляет за собой право действовать иначе. В таком случае, подчеркнул Галузин, спецоперация будет продолжена. Защищать национальные интересы планируется военным путем — точечно и аккуратно, стараясь минимизировать ущерб и сберечь жизни людей, находящихся по обе стороны линии фронта.

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