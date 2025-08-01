Путин рассказал, на что опирается Москва в переговорах с Киевом: заявления президента на встрече с Лукашенко на Валааме

Во время рабочей поездки на Валаам президент РФ Владимир Путин встретился с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Главными темами переговоров стали украинский конфликт, перспективы мирного урегулирования, продвижение российских войск в зоне спецоперации, а также вопросы региональной безопасности и военно-технического сотрудничества. Подробности — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Переговоры по Украине

Владимир Путин подчеркнул важность переговорного процесса, отметив, что «все разочарования происходят от избыточных ожиданий». По его словам, диалог необходим для мирного решения конфликта. Президент положительно оценил предыдущие раунды переговоров между Россией и Украиной, включая обмен пленными. Москва, по его словам, передала Киеву тысячи тел погибших украинских военных, получив взамен десятки тел своих солдат.

«Что касается переговоров, переговоры всегда востребованы и всегда важны, особенно, если это стремление к миру», — пояснил глава государства.

Путин сообщил, что Киев изначально отреагировал положительно на инициативу о создании совместных рабочих групп, однако они пока не приступили к работе. Глава государства напомнил, что российские условия остаются прежними: речь идет о ликвидации причин конфликта, а не о его временном замораживании.

Он отметил, что в отличие от Украины, политическая система России опирается на Конституцию. Россия, по словам Путина, готова обсуждать урегулирование в более широком контексте — с опорой на принципы общеевропейской безопасности. Если украинские власти считают преждевременным диалог с Москвой, Россия готова подождать, добавил он.

Безопасность и СВО: ключевые заявления

Президент подтвердил, что основная цель России — обеспечение собственной безопасности. Продвижение в зоне СВО, по его словам, продолжается по всей линии соприкосновения. Несколько дней назад российские войска освободили Часов Яр, несмотря на попытки ВСУ контратаковать.

Заявления Киева о ситуации в этом районе, как считает Путин, свидетельствуют о слабой осведомленности украинского руководства. Он также заявил, что Запад стремится остановить наступление российских войск, несмотря на ранее предпринятые попытки нанести РФ поражение. По его словам, сегодня Евросоюз полностью утратил суверенитет, а укрепление российского суверенитета остается одной из целей СВО.

«Было ясно, что суверенитета у Евросоюза, у Европы не так уж и много, сегодня стало очевидно, что его нет вообще. А за этим сразу следует, в той ситуации критической, которая сложилась, следуют и экономические потери, и утрата суверенитета политического сейчас ведет к утрате и экономического суверенитета, и к колоссальным потерям», — сказал Путин.

Новое вооружение

Также Путин сообщил о запуске серийного производства комплекса «Орешник» — первый серийный образец уже передан в войска. Российские и белорусские специалисты определили позиции для его размещения. Ожидается, что вопрос о поставке «Орешника» в Белоруссию будет решен до конца года.

«У нас произведен первый серийный комплекс "Орешник", первая серийная ракета, и она поступила в войска. Теперь серия заработала», — заявил президент.

Лукашенко о переговорах и роли Белоруссии

Александр Лукашенко заявил о полной поддержке российской позиции по переговорам с Украиной. По его мнению, необходимо садиться за стол переговоров, «а не бросаться камнями». Он подчеркнул, что если президент США Дональд Трамп действительно стремится к миру, то должен включиться в процесс, а не ограничиваться советами. Лукашенко отметил, что украинская сторона выдвигает требования, которые нереальны в текущей ситуации.

По его словам, перед тем как требовать прямых переговоров с Путиным, Киев должен «подготовить почву». Президент Белоруссии добавил, что ни Минск, ни Москва не позволят поставить себя на колени — обе страны настроены решительно отстаивать свои интересы. Лукашенко и Путин договорились: при необходимости Белоруссия готова присоединиться к переговорам с Украиной. Завершая встречу, Лукашенко заявил, что Украина сегодня «должна» бегом просить Россию о договоренностях.

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