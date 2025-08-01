Запад загоняет Трампа в угол: третья мировая или сделка с Россией — почему Европа встала против Америки

Евросоюз до сих пор сохраняет антироссийские настроения в западном мире: как пишет газета The Wall Street Journal, в ЕС считают, что президент США Дональд Трамп пока не предпринял значительных санкций для России за ее «неспособность» разрешить конфликт. Такого рода нарративы говорят о неспособности политиков ЕС понять безрезультатность санкционной политики в отношении Москвы. Трамп, в свою очередь, начинает осознавать сложившуюся реальность. Почему президенту США не дают решить конфликт на Украине, и может ли Запад загнать Трампа до черты третьей мировой войны — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Начало нового миропорядка

С момента начала спецоперации на Украине 24 февраля 2022 года против России было введено рекордное количество санкций — по данным международной базы Castellum, общее число ограничительных мер достигло примерно 28,9 тыс., что сделало РФ самым подсанкционным государством в мире. Эти меры включают заморозку активов, ограничения на торговлю, запреты на экспорт технологий и санкции против судоходства, энергетики и финансового сектора. Большинство из них были введены странами ЕС, США, Великобританией, Канадой, Японией и рядом других государств. Как пояснил политолог Дмитрий Аграновский в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня», в итоге такая политика стала опасна не для России, а для стран западного мира.

«Трамп и его советники понимают, что санкции и военное давление на Россию не только не работают, но и дают строго обратный эффект. Благодаря давлению на Россию и тому, что фактически из Украины сделана анти-Россия, РФ отдаляется от Запада», — пояснил эксперт.

Отдаление от западного мира повлекло иные изменения в миропорядке, отметил политолог.

«Санкции влияют на экономику не только России, но и западных стран. Санкции бьют по всем сторонам», — выразил мнение он.

Стоит отметить, что санкции против России значительно ударили по экономикам США и ЕС: в Германии в 2022 году убытки промышленности (особенно химической и автоотрасли) достигли около 200 млрд евро, а химсектор сократился на 25 % в 2023-м; сельское хозяйство в ЕС, особенно в Финляндии и Польше, понесло потери из-за ценового давления и российских контрсанкций. Введение нефтяного эмбарго ЕС и Великобритании с конца 2022 года привело к росту мировых цен на дизель и перебоям в поставках топлива. В США санкции вызвали скачок инфляции: примерно 3,5% из общего уровня инфляции в 8,6% в 2022 году, по данным американских СМИ, были связаны с началом спецоперации на Украине и санкционной политикой в отношении РФ.

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БРИКС вместо «Дяди Сэма»

Трамп, считает политолог Аграновский, понимает, что такое отдаление от РФ объединяет антизападные силы в лице России, Китая и других стран.

«Чем больше вводят санкции против России, чем больше оказывается давление на Россию, тем больше РФ фактически укрепляет свой суверенитет и сближается с тем же Китаем и с другими странами, у которых с США проблемные отношения. Мы диверсифицировались и независим так жестко от Запада. Санкции оказывают обратный эффект, Россия перестраивает промышленность и армию, а также диверсифицировала поставки своих энергоносителей и нашла вместо Запада новых друзей и новых партнеров», — отметил эксперт.

Среди новых партнеров стоит выделить БРИКС: на данный момент расширенный союз БРИКС+ объединяет 11 стран (включая новых членов — Египет, Иран, Саудовскую Аравию) и обеспечивает около 44 % мирового ВВП по паритету покупательной способности и более 50 % населения планеты. По данным МВФ и Reuters, средний темп роста экономик блока в 2025 году составит 3,8 %, что выше глобального уровня в 3,2 %, Индия прогнозируется с ростом в 6,4 %, Китай — 4,8 %, Бразилия и ЮАР — около 2–3 %. На саммите в Рио-де-Жанейро лидеры БРИКС призвали к реформе МВФ и ВБ, усилению роли стран Глобального Юга и развитию альтернативных финансовых инструментов, включая расчеты в нацвалютах и инвестиции через Новый банк развития.

Несогласие США и ядерная война

В таких условиях Запад не может мыслить рационально и представлять иную реальность, в которой у них все хорошо. Как отметил политолог Аграновский, сейчас сложно сказать, вернется ли здравый смысл к американским политикам, надежда есть пока лишь на Трампа.

«Хотелось бы, чтобы Трамп осознал, что у России тоже есть свои интересы. Президент США постоянно говорит о заключении сделки, но надо заключать сделку не только на условиях Запада, но на условиях согласия всех сторон. А пока сегодня нам просто предлагают каким-то образом капитулировать. И удивляются, почему этого не происходит», — пояснил специалист.

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При этом не все так однозначно, считает Аграновский. По его мнению, Трамп в действительности хотел бы быстрого разрешения российско-украинского конфликта, однако самостоятельно решить этот вопрос политик не в силах.

«Когда Трамп говорил, что может прекратить конфликт за 24 часа — на самом деле, в этом что-то есть. Трамп, в отличие от Байдена, если бы не был связан американским истеблишментом по рукам и ногам, учел бы интересы России и действительно предложил бы сделку на разумных условиях. И исчезла бы сама основа конфликта», — считает эксперт.

Однако на текущий момент говорить об этом трудно, Трамп — часть американской системы, выйти из нее пока ему невозможно, отметил политолог. Несмотря на все попытки американского лидера найти точки соприкосновения с президентом РФ Владимиром Путиным, Запад не может принять, что реальность для них изменилась. И продолжение конфронтации на территории Украины лишь усугубит ситуацию, доведя ее до крайней — ядерной — точки, считает эксперт.

«Народы Европы и США в ужасе от такой перспективы. Любая эскалация конфликта очень сильно ударит и по Европе, и по США. И это понимают очень многие. При этом вероятность серьезного конфликта я оцениваю как достаточно низкую, поскольку конфликт между НАТО и Россией очень быстро может принять ядерный характер, это все прекрасно понимают. И никто, кроме совершенно сумасшедших людей, этого в здравом уме не хочет», — заключил Аграновский.

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