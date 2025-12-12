Раки в пиве и гороховый мусс: шеф-повар рассказал, как сделать новогодний оливье еще вкуснее

Классический оливье — блюдо, которое есть почти на каждом новогоднем столе. Но сегодня гости стремятся к новым вкусам, ресторанные тренды становятся смелее, а привычные рецепты все более вариативными. Что добавить в оливье, чтобы салат заиграл новыми красками, и при этом сделать это в домашних условиях, интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказал бренд-шеф сети Ketch Up Алексей Васильев.

По его словам, в России появился тренд на локальные деликатесы. Раки снова в моде — от пивных баров до гастрономических сетов.

«В оливье можно добавить 50-70 граммов раковых шеек, сократив количество мяса/колбасы — и получится деликатный, более благородный вкус. Также часть огурцов можно заменить на малосольные — они подчеркнут сладость рака», — поделился эксперт с интернет-изданием «Подмосковье сегодня».

Есть и другой вариант с раками — он уже про гастрономический эксперимент.

«Вареные раки, приготовленные в пряном пивном отваре, дадут салату легкую горчинку, хмель подчеркнет сладость моркови и горошка. Для отваривания раков лучше использовать светлый лагер, а не IPA — он не должен забивать вкус», — продолжил Васильев.

Хрустящее зеленое яблоко — один из самых недооцененных ингредиентов, который также может стать частью оливье, добавил он.

«Нужно всего лишь использовать половину яблока на весь салат — так добавится легкая кислинка. Такой оливье отлично подходит к птице и белому вину. В ресторанах премиум-класса также популярные воздушные текстуры, но и дома повторить их достаточно просто — например, вместо обычного горошка сделать мусс к оливье. Нужно всего лишь размять зеленый горошек, добавить немного сливок и соли и перемешать блендером. Подача — слоями, сначала в тарелку укладывают мусс, а сверху — уже целиком оливье», — отметил бренд-шеф.

Есть еще несколько интересных ингредиентов, которые можно добавить в оливье в зависимости от желаемого финального вкуса: например, сушеные томаты добавят салату сладость, маринованные шампиньоны вместе с огурчиками — пикантность.

«Сверху можно добавить хрустящий картофель-пай для красивой подачи. А для самых оригинальных есть пищевой глиттер — он не имеет вкуса, но придаст "праздничной магии" — его можно добавить в майонез. Главный принцип современного оливье — не нужно пытаться сделать салат "сложнее", достаточно добавить один яркий ингредиент или изменить текстуру. Так блюдо останется узнаваемым, но при этом будет интереснее», — заключил Васильев.

