Врач Турская: бактерии в продукции «Черкизово» не исчезнут после обработки

В продукции «Черкизово» обнаружены бактерии сальмонеллы и листерии, а также следы антибиотиков, сообщает SHOT. Чем это опасно для потребителей, интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказала врач-инфекционист Красногорской больницы Министерства здравоохранения МО Наталья Турская.

Анализ мясного фарша «Домашний» показал несоответствие заявленному составу: вместо ожидаемой свинины обнаружено куриное мясо, а в котлетах «Домашние» также выявлено присутствие листерий. Кроме того, в продукции найдены бактерии сальмонеллы и следы антибиотиков. По результатам проверки зафиксированы нарушения технических регламентов, предприятию назначен административный штраф. Кроме того, ранее у сотрудника мясокомбината был выявлен случай заражения туберкулезом.

По словам врача, выявление сальмонелл, листерий и следов антибиотиков в мясной продукции представляет собой значимый эпидемиологический риск.

«Эти микроорганизмы обладают высокой устойчивостью во внешней среде и способны сохраняться как в сыром, так и в переработанном мясе. Термическая обработка действительно снижает вероятность заражения, однако полностью исключить риск нельзя, особенно если продукт подвергается недостаточному нагреву или повторному инфицированию на этапах производства и упаковки», — пояснила врач интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Листерии, например, способны размножаться даже при низких температурах, что делает потенциально небезопасными охлажденные полуфабрикаты и готовые колбасные изделия.

«Проблема усугубляется обнаружением антибиотиков: их присутствие указывает на нарушение стандартов ветеринарного контроля и может способствовать формированию устойчивых штаммов бактерий», — подчеркнула эксперт.

Для потребителя, продолжила она, это означает необходимость максимально внимательного отношения к качеству продукции: предпочтение проверенных брендов, обязательная термическая обработка и отказ от употребления мясных изделий с нарушенной упаковкой или признаками порчи.

«Случай выявленной туберкулезной инфекции у сотрудника подчеркивает важность строгого контроля персонала и соблюдения санитарных регламентов на предприятиях пищевой отрасли», — заключила Турская.

Ранее врач Ревкова назвала смертельную дозу алкоголем.