Раскрыли правду прямо на льду: фигуристы Александра Трусова и Макар Игнатов ждут ребенка — что известно о жизни пары

Фигуристы Александра Игнатова (Трусова) и Макар Игнатов, наконец-то, развеяли все слухи вокруг своей пары и раскрыли правду о беременности спортсменки — молодая семья ждет ребенка. Трусова объявила о паузе в карьере в связи с прекрасным положением, однако она планирует вернуться на лед уже в этом году. Что известно о беременности фигуристки — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Признание на льду

Слухи о беременности Трусовой появились еще давно, но фигуристы никак их не комментировали. По фотографиям Александры в личном блоге также трудно было наверняка определить ее положение. На турнире «Русский вызов» пара решила раскрыть все карты во время совместного номера под песню «Холодно не будет». Зрители сразу же заметили изменившуюся фигуру спортсменки, которая в этот раз избежала сложных элементов и прыжков.

Вдруг пара решила пойти на выброс, но не сделала его — Трусова пригрозила мужу пальцем и расстегнула пиджак, продемонстрировав публике подросший живот. На фоне были показаны кадры УЗИ. Кто родится в семье Игнатовых — загадка и для самих родителей, Александра пообещала устроить гендер-пати.

Чемпионка России также объявила о паузе в карьере, Игнатов же продолжит выступать в туре Яны Рудковской и Евгения Плющенко «Сказки Плющенко» в апреле, предупредила она. Трусова не планирует надолго покидать лед, 20-летняя фигуристка заявила о намерении вернуться обратно уже в ноябре этого года.

Молодая семья

Отношения Трусовой и Игнатова начались в конце 2023 года, они сблизились во время новогодних ледовых шоу Плющенко. Роман развивался в геометрической прогрессии, и уже в июне прошлого года фигуристка получила предложение руки и сердца, на которое ответила согласием. Особенный момент состоялся во время романтического вечера на яхте в Санкт-Петербурге.

Фото: [ соцсети ]

Свадьбу сыграли этим же летом — в августе в подмосковной усадьбе «Золотой лев». Торжество оказалось пышным, за вечер Трусова успела сменить три платья. Теперь молодые супруги ждут малыша и готовятся к новому этапу в жизни, так его озаглавила фигуристка в своем телеграм-канале.

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