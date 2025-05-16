Расписание ЕГЭ 2025: официальный календарь экзаменов

Выпускников 2025 года ждет основной период сдачи ЕГЭ с 23 мая по 11 июня. Экзамены по обязательным и профильным предметам пройдут в несколько этапов, а для тех, кто по уважительной причине не сможет присутствовать в назначенный день, предусмотрены резервные даты. Когда и как будет проходить итоговая аттестация в этом году — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Как пройдет ЕГЭ в 2025 году

Основной период ЕГЭ в 2025 году пройдет с 23 мая по 11 июня. В этом году Минпросвещения России и Рособрнадзор решили видоизменить расписание экзаменов. Теперь для сдачи основных предметов — математики и русского языка — предусмотрено два дня, согласно приказу ведомства от 25 апреля. Экзамены начинаются в 10:00 по местному времени, их продолжительность варьируется в зависимости от предмета:

3 часа 55 минут (235 минут) для биологии, информатики, литературы, профильной математики и физики.

3 часа 30 минут (210 минут) для истории, обществознания, русского языка и химии.

Расписание основного периода ЕГЭ 2025

23 мая (пятница): история, литература, химия;

26 мая (понедельник) и 27 мая (вторник): математика базового и профильного уровней;

29 мая (четверг) и 30 мая (пятница): русский язык;

2 июня (понедельник): обществознание, физика;

5 июня (четверг): биология, география, иностранные языки (английский, испанский, китайский, немецкий, французский) — письменная часть;

10 июня (вторник): иностранные языки — устная часть, информатика;

11 июня (среда): иностранные языки — устная часть, информатика.

Фото: [ медиасток.рф ]

Резервные дни

16 июня (понедельник): география, литература, обществознание, физика;

17 июня (вторник): русский язык;

18 июня (среда): иностранные языки — устная часть, история, химия;

19 июня (четверг): биология, иностранные языки — письменная часть, информатика;

20 июня (пятница): математика базового и профильного уровней;

23 июня (понедельник): все учебные предметы.

Порядок проведения экзамена

ЕГЭ проводится в пунктах проведения экзаменов (ППЭ), обычно расположенных в школах или других образовательных учреждениях. Процедура проведения включает следующие этапы:

Прибытие и проверка документов. Участники должны прибыть в ППЭ минимум за 45 минут до начала экзамена. При входе необходимо предъявить паспорт и пропуск на экзамен.

Инструктаж. Перед началом экзамена проводится инструктаж, на котором объясняются правила проведения и заполнения бланков.

Распределение по аудиториям. После инструктажа участники проходят в назначенные аудитории.

Проведение экзамена. Экзамен начинается в 10:00 по местному времени. В аудиториях обеспечивается тишина и соблюдение порядка.

Сдача материалов. По завершении экзамена участники сдают бланки с ответами организаторам.

Фото: [ медиасток.рф ]

В аудиторию разрешается брать только необходимые канцелярские принадлежности (ручки с черными чернилами). Нельзя проносить мобильные телефоны, электронные устройства, шпаргалки и другие запрещенные предметы.

Пересдача

В 2025 году предусмотрена возможность пересдать один из экзаменов по выбору участника. Однако следует помнить, что при пересдаче будет учитываться только второй результат, а первый аннулируется. Пересдачи планируется проводить до окончания приемной кампании в вузы, предоставляя выпускникам дополнительный шанс на поступление.

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