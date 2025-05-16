Расписание ЕГЭ 2025: официальный календарь экзаменов

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медиасток.рф

Фото: [медиасток.рф]

Выпускников 2025 года ждет основной период сдачи ЕГЭ с 23 мая по 11 июня. Экзамены по обязательным и профильным предметам пройдут в несколько этапов, а для тех, кто по уважительной причине не сможет присутствовать в назначенный день, предусмотрены резервные даты. Когда и как будет проходить итоговая аттестация в этом году — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Как пройдет ЕГЭ в 2025 году

Основной период ЕГЭ в 2025 году пройдет с 23 мая по 11 июня. В этом году Минпросвещения России и Рособрнадзор решили видоизменить расписание экзаменов. Теперь для сдачи основных предметов — математики и русского языка — предусмотрено два дня, согласно приказу ведомства от 25 апреля. Экзамены начинаются в 10:00 по местному времени, их продолжительность варьируется в зависимости от предмета:  

  • 3 часа 55 минут (235 минут) для биологии, информатики, литературы, профильной математики и физики.
  • 3 часа 30 минут (210 минут) для истории, обществознания, русского языка и химии. 

Расписание основного периода ЕГЭ 2025

  • 23 мая (пятница): история, литература, химия;
  • 26 мая (понедельник) и 27 мая (вторник): математика базового и профильного уровней;
  • 29 мая (четверг) и 30 мая (пятница): русский язык;
  • 2 июня (понедельник): обществознание, физика;
  • 5 июня (четверг): биология, география, иностранные языки (английский, испанский, китайский, немецкий, французский) — письменная часть;
  • 10 июня (вторник): иностранные языки — устная часть, информатика;
  • 11 июня (среда): иностранные языки — устная часть, информатика.
медиасток.рф

Фото: [медиасток.рф]

Резервные дни

  • 16 июня (понедельник): география, литература, обществознание, физика;
  • 17 июня (вторник): русский язык;
  • 18 июня (среда): иностранные языки — устная часть, история, химия;
  • 19 июня (четверг): биология, иностранные языки — письменная часть, информатика;
  • 20 июня (пятница): математика базового и профильного уровней;
  • 23 июня (понедельник): все учебные предметы.    

Порядок проведения экзамена

ЕГЭ проводится в пунктах проведения экзаменов (ППЭ), обычно расположенных в школах или других образовательных учреждениях. Процедура проведения включает следующие этапы: 

  • Прибытие и проверка документов. Участники должны прибыть в ППЭ минимум за 45 минут до начала экзамена. При входе необходимо предъявить паспорт и пропуск на экзамен.
  • Инструктаж. Перед началом экзамена проводится инструктаж, на котором объясняются правила проведения и заполнения бланков.
  • Распределение по аудиториям. После инструктажа участники проходят в назначенные аудитории.
  • Проведение экзамена. Экзамен начинается в 10:00 по местному времени. В аудиториях обеспечивается тишина и соблюдение порядка.
  • Сдача материалов. По завершении экзамена участники сдают бланки с ответами организаторам.   
медиасток.рф

Фото: [медиасток.рф]

В аудиторию разрешается брать только необходимые канцелярские принадлежности (ручки с черными чернилами). Нельзя проносить мобильные телефоны, электронные устройства, шпаргалки и другие запрещенные предметы.  

Пересдача

В 2025 году предусмотрена возможность пересдать один из экзаменов по выбору участника. Однако следует помнить, что при пересдаче будет учитываться только второй результат, а первый аннулируется. Пересдачи планируется проводить до окончания приемной кампании в вузы, предоставляя выпускникам дополнительный шанс на поступление. 

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