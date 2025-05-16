Топ-6 способов справиться со стрессом перед ЕГЭ и во время сдачи
Психолог Метальникова назвала топ-6 практик, которые снимут страх перед ЕГЭ
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Период сдачи экзаменов — самый волнительный за все годы учебы. Страх не справиться часто берет верх и мешает сконцентрироваться на заданиях. Чтобы успокоиться и снизить уровень стресса, не обязательно пить успокоительные — можно выполнить шесть простых упражнений. Подробнее о них интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказала психолог Александра Метальникова.
Эфирное масло и дыхание
Эксперт советует использовать эфирное масло лаванды, так как оно очень глубоко влияет на эмоциональное состояние.
«Оно оказывает влияние на лимбическую систему. Это самый лучший способ успокоиться, заземлиться и вообще собраться с мыслями. Важно брать чистые масла терапевтического класса, которые можно не только капать и мазать на себя, но еще и пить, капать в кофе и вообще обмазаться лавандой с головы до ног — всегда помогает. Можно использовать ароматические подушечки с лавандой», — пояснила психолог интернет-изданию «Подмосковье сегодня».
Отличным помощником для снятия стресса в моменте является дыхание по квадрату «4-4-8-4».
«В данном случае счет — это время на вдох и выдох, а также промежутки между ними. То есть Вы вдыхаете, мысленно отсчитывая четыре счёта, потом делаете задержку дыхания на четыре счета, выдыхаете на четыре или восемь счетов, делаете задержку дыхания на четыре счета и заново. Можно считать быстро, но желательно ровно», — разъяснила Метальникова.
Медитация и концентрация на теле
Медитация «вдыхать свет, выдыхать страх» может спасти от паники и тревожности перед экзаменом.
«Для этого необходимо визуализировать свой страх, найти его в теле и с выдохом представить, что он из вас выходит. А свет входит в то место в теле, где был этот страх или зажим. Если не получается определить, где в теле находится страх, — можно представить просто солнечные лучи», — посоветовала психолог.
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Не менее действенным способом является концентрация на точках в теле.
«Это очень хорошо заземляет. Если развести внимание на три точки — это само по себе вход в альфа состояние, альфа ритмы головного мозга. Например, концентрация на затылке помогает унять внутренний диалог, успокоиться, убрать лишнюю энергию из головы и страха, а также прийти в согласие с настоящим моментом», — продолжила Метальникова.
Движение глаз
Резкие и мощные движения глаз справа налево — проверенный и научно утвержденный способ борьбы даже с посттравматическим стрессовым расстройством, отметила психолог.
«Метод называется десенсибилизация страхов движением глаз. Можно рисовать глазами цифру восемь, вращать глаза по кругу восемь раз по часовой стрелке и столько же раз против, отводить взгляд также восемь раз в сторону, а потом вверх и вниз», — пояснила эксперт.
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