Топ-6 способов справиться со стрессом перед ЕГЭ и во время сдачи

«В данном случае счет — это время на вдох и выдох, а также промежутки между ними. То есть Вы вдыхаете, мысленно отсчитывая четыре счёта, потом делаете задержку дыхания на четыре счета, выдыхаете на четыре или восемь счетов, делаете задержку дыхания на четыре счета и заново. Можно считать быстро, но желательно ровно», — разъяснила Метальникова.