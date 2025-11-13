Расшифровка ДНК Гитлера: как микропенис сделал из него чудовище

У Адольфа Гитлера мог быть микропенис, открытие подробно представлено в новом документальном британском фильме «ДНК Гитлера: План диктатора», о нем сообщает издание Daily Mail. Психолог Марианна Абравитова в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» объяснила, как комплексы повлияли на жизнь фюрера и сделали из него чудовище.

Как пишет СМИ, группа ученых провела анализ крови Гитлера, сохранившейся на фрагменте дивана из его бункера. Этот кусок ткани был взят американским офицером Росвеллом Розенгреном вскоре после самоубийства фюрера в 1945 году. Спустя почти 80 лет удалось расшифровать ДНК и исследовать образец. В ходе анализа исследователи выявили признаки, характерные для синдрома Каллмана — генетического нарушения, связанного с низким уровнем тестостерона, отсутствием обоняния и аномалиями развития половых органов. Эксперт Абравитова подчеркнула, что Гитлер целиком и полностью состоял из огромного количества и комплексов, и патологий.

«Он был психопатом, у него был зашкаливающий уровень энергии, и была идея. И когда у психопата есть идея, он будет ее продвигать до такой степени, что будет заражать ею огромное количество людей. Если ретроспективно посмотреть на многих политических лидеров, то психопатическая составляющая есть у огромного количества», — пояснила специалист.

Психолог также отметила, что расшифровка ДНК Гитлера показала возможное наличие у него шизофрении, биполярного расстройства и черт аутистического спектра.

«В том числе это генетическое заболевание, которое не дает развиваться половой системе. Можно сказать, что микропенис у него был 100%. Вся его жизнь на это и намекает», — считает она.

В частности, у Гитлера не было детей и семьи, а его любовницы также имели патологические наклонности, напомнила эксперт.

«Поэтому говорить о том, что Гитлер был нормальным, не приходится. Его идея была направлена против человечности и поэтому выстрелила в такую страшную, отрицательную для человечества и цивилизации сторону. Его микропенис мог сказаться на его агрессивности и на планах разделения людей на низкое и высокое качество, потому что ему хотелось реабилитироваться здесь и быть причисленными к людям высшей касты. В частности, замеры черепов во времени Гитлера идут от того, что у него была такая половая проблема», — выразила мнение специалист.

Психолог подчеркнула, что люди практически никогда не принимают в себе такого уровня проблем.

«Обычно они что-то с этим делают. Сейчас можно и пенис увеличивать, гормональная терапия уже на достаточно высоком уровне. Тогда этого ничего не было, поэтому ему приходилось компенсировать это за счет своих идей психопатической наклонности. Здесь есть прямая корреляция его проблемы в то, во что все это вылилось», — заключила Абравитова.

