Эксперт Бастрыкина объяснила, как обезопасить переводы по СБП

Мошенники начали убеждать россиян самостоятельно переводить крупные суммы через Систему быстрых платежей (СБП). В связи с этим такие операции будут относить к потенциально мошенническим, рассказал директор департамента информационной безопасности Банка России Вадим Уваров в интервью РИА Новости. Руководитель коммуникационного агентства PGR agency Анастасия Бастрыкина в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» объяснила, как обезопасить себя, и могут ли банки после предписания ЦБ еще усерднее пресекать крупные переводы.

По словам Уварова, банки будут обращать внимание на такие случаи, если в тот же день клиент попытается перевести деньги другому человеку, которому ранее — в течение последних шести месяцев — не отправлял средств. Эксперт Бастрыкина подчеркнула, что все нововведения ЦБ РФ, связанные с повышением контроля за банковскими операциями и переводами денежных средств граждан, вызваны необходимостью предотвращать случаи хищения и мошеннических транзакций.

«Злоумышленники использовали механизм перевода денег на свой счет с последующим переводом третьему лицу для обхода механизма защиты в банке. Теперь подобные операции будут дополнительно отслеживаться. Это не значит, что для обычных пользователей появятся новые ограничения. Просто в случае подозрительных перечислений средств между счетами, включая перевод новому лицу, которому не совершались переводы за последние полгода, владелец счета получит оповещение от банка и должен будет подтвердить согласие на совершение банковской операции», — пояснила специалист.

Для того, чтобы обезопасить себя от мошенников, пользователю нужно будет по-прежнему проявлять бдительность и не переводить деньги неизвестным лицам, заявила эксперт.

«А теперь еще и специалисты службы безопасности банков будут помогать в обеспечении безопасности клиентов. Переводы по СБП сами по себе не более опасны, чем любые другие банковские операции. Просто для мошенников — это самый простой и быстрый способ обмана пользователей. Именно поэтому ЦБ уделяет защите этого вида денежных переводов особое внимание. Также сигналом о возможных действиях злоумышленников будет смена пароля в интернет-банке в тот же день, что и подозрительные финансовые операции», — сказала она.

По ее мнению, все эти меры должны уменьшить количество мошеннических переводов.

«Однако пользователям онлайн-банков нужно быть очень внимательными на случай, если мошенники решат воспользоваться этой новой схемой защиты от Банка России и использовать ее в своих целях. Поэтому никому не сообщайте личную информацию, SMS-коды и по возможности сами перезванивайте в банк», — заключила Бастрыкина.

