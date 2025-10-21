Устали еще до начала рабочего дня: почему ежедневные планерки убивают эффективность, и как спасти коллектив

Каждый офис знает эту картину: собираются несколько отделов, в комнате — двадцать человек, половина из них — рядовые сотрудники. Часами они слушают обсуждения руководителей о проблемах, которые их почти не касаются. Уйти нельзя, заняться своими задачами тоже. Рабочий день разрывается на куски, а дедлайны никто не отменял. Итог — колоссальная потеря ресурсов. Независимый HR-эксперт Зулия Лоикова в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» объяснила, почему частые планерки убивают эффективность и что с этим делать.

Почему планерка — убийца работы?

Как отметила Лоикова, многое зависит от формата планерки.

«Бывают затянутые совещания, когда ты просто два часа сидишь. Это очень сложно, потому что это рабочее время мы тратим неэффективно. Участники устают еще до начала рабочего дня. Также очень важна структура планерки. Если разговор превращается в обсуждение вчерашних проблем, а не в планирование, то это тоже демотивация. Кроме того, сотрудники теряют концентрацию. Они занимаются посторонними делами, параллельно сидят в телефоне, просматривают соцсети и так далее», — пояснила эксперт.

По ее мнению, также от планерки нет пользы в том случае, если руководитель использует планерку как способ контроля, а не поддержки.

Отмена или измена: как спасти коллектив

«Я бы пустила фокус на то, чтобы не подавлять инициативу и мотивацию членов команды, а наоборот ее развивать. Иначе команда не понимает вообще, зачем нужна планерка. Один из таких способов, как эффективно это все выстроить, это стенд-апы, то бишь участники стоя проводят планерки, особенно это заметно у технических команд или разработчиков. Участники стоят 15 минут, рассказывают задачи, сложности и их решения, после расходятся с полученными целями, которые держат в голове. Они стоя не простоят два-три часа, это сделано намеренно», — поделилась она.

При этом эксперт подчеркнула, что очень часто в корпоративной жизни в крупных компаниях планерки переходят в какие-то грани.

«Чтобы планерки были эффективны, важно делать их живыми, иногда неформальными, шутки помогают переключить стресс на режим фокусирования. Важно менять ведущего, к примеру, пусть сотрудники по очереди будут моделировать планерку, тоже вовлеченность их включается, и чувство ответственности передается», — сказала Лоикова.

Кроме того, можно добавить мини-ритуалы, например, спросить: «Что порадовало вчера во время работы?» или «Кому мы скажем сегодня спасибо?» Также специалист рекомендовала работодателями собирать обратную связь, чтобы команда раз в месяц оценивала бы новый формат планерки.

