В российском регионе растет заболеваемость туберкулезом: кто в группе риска и каковы последствия болезни

Рост заболеваемости туберкулезом зафиксирован в Республике Коми. Больше всего случаев заболевания выявлено у социально уязвимых слоев населения. Кто еще находится в группе риска, какие осложнения могут возникнуть у переболевших туберкулезом и были ли в Московской области случаи вспышек заболевания, интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказал заслуженный врач РФ, главврач Домодедовской больницы Андрей Осипов.

Эксперт отметил, что в группе риска по заболеванию туберкулезом находятся пожилые люди, граждане с ослабленным иммунитетом, пациенты с онкологическими заболеваниями, а также с заболеваниями, при которых получают иммуносупрессивную терапию.

«Это курильщики, люди с хроническими обструктивными заболеваниями легких, пациенты с хроническими заболеваниями сердца, почек, а также проживающие в неблагоприятных условиях. Также риском для развития заболевания является сахарный диабет», — пояснил врач интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Кроме того, к группе риска относятся ВИЧ-инфицированные пациенты и люди без определенного места жительства, не соблюдающие элементарные гигиенические нормы, добавил Осипов.

«В Московской области вспышек туберкулеза не было. В настоящее время мы видим достаточно серьезную работу противотуберкулезной службы, которая часто выявляет заболевание на ранней стадии. При раннем выявлении заболевание достаточно хорошо лечится», — продолжил врач.

Однако даже при выздоровлении туберкулез опасен осложнениями, среди которых хронические заболевания легких и хроническая обструктивная болезнь легких.

«Это, как правило, два основных процесса. И, конечно, люди с тяжелыми формами туберкулеза, обширными формами болезни, часто подвержены летальным исходам», — заключил Осипов.

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