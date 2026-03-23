Разработчики «Телеги» объяснили использование технологий VK

Разработчики мессенджера «Телега», в последнее время называемого сторонним клиентом для Telegram, объяснили связь с сервисами VK.

В комментарии «Бизнес ФМ», специалисты отметили, что «Телега» является самостоятельной независимой разработкой на основе открытого исходного кода Telegram и его API. Данные пользователей защищаются протоколом MTProto, а шифрование обеспечивается на стороне самого Telegram. Никакого механизма для автоматической отправки сообщений без участия пользователя в приложении не предусмотрено.

В то же время в работе приложения используются технологические решения VK — для организации звонков и серверной инфраструктуры, а также решения других поставщиков. Это стандартная практика для обеспечения стабильной работы сервиса, отметили представители проекта.

Однако этим список внешних поставщиков не ограничивается — для аналитики и хранения данных разработчики, к примеру, обращаются к Yandex Cloud. В «Телеге» объяснили: использование готовых облачных сервисов и компонентов — стандартная модель для современных IT-продуктов. Сама по себе она не подразумевает ни слияния компаний, ни потери независимости.

Ранее сообщалось, что российские компании нарастили инвестиции в Telegram на фоне неопределенности.