Компании нарастили инвестиции в Telegram на фоне неопределенности

Вопреки угрозам блокировки и заявлениям регуляторов, рынок рекламы в Telegram продолжает бурный рост, пишет «Коммерсантъ». За год объем размещений рекламных материалов увеличился на 50%. В сутки в мессенджере появлялось до 50-52 тысяч постов, а суммарные просмотры превысили 45 млрд. Рекламодатели спешили разместить интеграции как можно быстрее, опасаясь возможных ограничений.

После того, как в начале марта Федеральная антимонопольная служба (ФАС) назвала рекламу в Telegram незаконной, количество постов немного снизилось — до 44-45 тысяч в сутки. Однако спрос на размещения в официальной платформе Telegram Ads, напротив, взлетел на 68%. При этом минимальная ставка CPM (цена за тысячу показов) упала на 30%.

Цены на интеграции остаются стабильными и не демонстрируют единого тренда к росту. Одно размещение в небольших каналах стоит от 20 до 80 тысяч рублей, в крупных — от 250 до 300 тысяч рублей и выше. Активнее всего инвестируют в Telegram ритейлеры, маркетплейсы, компании из сферы финансов, страхования, медицины и медиа.

Эксперты отмечают, что заменить Telegram другой платформой невозможно. Переход на альтернативные платформы требует значительных временных и финансовых затрат. Поэтому для многих рекламодателей продолжать работать в мессенджере, даже в условиях неопределенности, остается более выгодным, чем искать ему замену.

Ранее эксперт Денис Кусков заявил, что блокировка Telegram вошла в завершающую стадию.