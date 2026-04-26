Редкая версия BMW M3 ушла с молотка дороже заводской стоимости новой модели

На автомобильном рынке США зафиксирован случай, который наглядно демонстрирует, насколько высоко ценятся лимитированные серии среди коллекционеров. Подержанный экземпляр BMW M3 Edition 50 Jahre 2023 года выпуска был выставлен на продажу за 107 995 долларов, что значительно превышает стоимость абсолютно новой, более мощной версии M3 Competition xDrive, передает портал « 110КМ.ру ».

Уникальность этого предложения кроется в редкости самой модели. BMW M3 Edition 50 Jahre была выпущена ограниченным тиражом всего в 500 экземпляров исключительно для североамериканского рынка. Для этой спецсерии были возрождены культовые цвета кузова, включая Techno Violet и Interlagos Blue, а также добавлены Cinnabar Red, Limerock Grey и Fire Orange III. Автомобиль отличается карбоновой крышей, агрессивным передним сплиттером, уникальным спойлером, четырьмя патрубками выпускной системы из титана или карбона и классическими логотипами BMW Motorsport. В салоне установлены специальные пороги и нанесена гравировка «X/500», подчеркивающая эксклюзивность.

Продаваемый экземпляр выполнен в цвете Techno Violet с черным салоном и имеет пробег около 23 000 миль. Его стартовая цена в 2022 году составляла 95 700 долларов без учета доставки. Сейчас же за него просят сумму, которая заметно превосходит стоимость новой M3 Competition xDrive с 523-сильным двигателем и разгоном до 60 миль в час за 3,4 секунды (от 88 600 долларов), обычной M3 Competition (от 83 500 долларов) и базовой M3 (от 79 300 долларов). Этот ценовой разрыв объясняется не только редкостью, но и стабильным спросом со стороны энтузиастов, рассматривающих такие автомобили как объект для инвестиций.