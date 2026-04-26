Регулятор ЕС предложил принудить Google к обмену поисковой информацией

Европейская комиссия сделала серьезный шаг к ограничению монополии технологических гигантов, направив Google предварительные выводы, в которых излагаются предлагаемые меры в рамках Закона о цифровых рынках. Суть инициативы сводится к тому, чтобы обязать корпорацию делиться поисковыми данными со сторонними сервисами на справедливых, разумных и недискриминационных условиях.

По мнению регулятора, доступ к массивам информации о ранжировании, запросах, кликах и просмотрах имеет критическое значение не только для конкуренции на рынке онлайн-поиска, но и для развития сервисов на основе искусственного интеллекта. В Комиссии подчеркнули, что существующие ограничения на такой доступ рискуют затормозить инновации и помешать честной борьбе за пользователя. Предлагаемые меры затронут широкий круг вопросов: от критериев отбора получателей данных (включая ИИ-чат-боты) до требований к анонимизации персональных сведений и установлению справедливой цены.

Процедура, начатая в январе 2026 года, является продолжением обязательств, наложенных на Google еще в марте 2024-го, когда компания была признана «контролером данных» в отношении своих ключевых сервисов, включая поиск, YouTube, Android и рекламные платформы. Прежде чем принять окончательное решение, которое должно быть вынесено до 27 июля текущего года, Еврокомиссия намерена собрать отзывы от всех заинтересованных сторон для дальнейшей корректировки требований. При этом в Брюсселе уточнили, что данная процедура не исключает возможности отдельных решений о несоблюдении Google своих обязательств по DMA.