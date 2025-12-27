Рейтинг районов-лидеров: аналитики назвали топ-5 локаций Москвы с самыми доступными новостройками

Logo

Некрасовка возглавила рейтинг районов Москвы по доступности новостроек

Аналитическое агентство bnMAP.pro представило свежий рейтинг районов Старой Москвы по доступности первичного жилья. Согласно данным, составленным для «РБК Недвижимости», в начале декабря 2025 года лидером стал район Некрасовка (ЮВАО) со средней стоимостью квадратного метра в новостройках на уровне 199,2 тысячи рублей.

Следом в списке наиболее доступных локаций для покупки квартир от застройщика идут Северное Измайлово (ВАО) с ценой 272,2 тысячи рублей за «квадрат» и Бибирево (СВАО), где этот показатель составил 275,1 тысячи рублей. В первую пятерку рейтинга также вошли Ховрино (САО, 284,6 тыс. руб.) и Косино-Ухтомский район (СВАО, 288,8 тыс. руб.).

Стоит отметить, что позиции лидеров по итогам третьего квартала 2025 года были похожими: тогда самыми доступными также являлись Некрасовка, Бибирево и Капотня. В обнародованном рейтинге аналитики зафиксировали положительную динамику цен с начала года во всех исследуемых районах, при этом наиболее значительный рост стоимости квадратного метра отмечен в Крюково (ЗелАО) — на 26,7%.

Таким образом, Некрасовка не только удерживает статус лидера по доступности нового жилья, но и демонстрирует сравнительно умеренный рост цен — на 11% с начала года.

