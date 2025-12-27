Рейтинг районов-лидеров: аналитики назвали топ-5 локаций Москвы с самыми доступными новостройками

Аналитическое агентство bnMAP.pro представило свежий рейтинг районов Старой Москвы по доступности первичного жилья. Согласно данным, составленным для « РБК Недвижимости », в начале декабря 2025 года лидером стал район Некрасовка (ЮВАО) со средней стоимостью квадратного метра в новостройках на уровне 199,2 тысячи рублей.

Следом в списке наиболее доступных локаций для покупки квартир от застройщика идут Северное Измайлово (ВАО) с ценой 272,2 тысячи рублей за «квадрат» и Бибирево (СВАО), где этот показатель составил 275,1 тысячи рублей. В первую пятерку рейтинга также вошли Ховрино (САО, 284,6 тыс. руб.) и Косино-Ухтомский район (СВАО, 288,8 тыс. руб.).

Стоит отметить, что позиции лидеров по итогам третьего квартала 2025 года были похожими: тогда самыми доступными также являлись Некрасовка, Бибирево и Капотня. В обнародованном рейтинге аналитики зафиксировали положительную динамику цен с начала года во всех исследуемых районах, при этом наиболее значительный рост стоимости квадратного метра отмечен в Крюково (ЗелАО) — на 26,7%.

Таким образом, Некрасовка не только удерживает статус лидера по доступности нового жилья, но и демонстрирует сравнительно умеренный рост цен — на 11% с начала года.

