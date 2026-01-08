Ремонт дороже машины? Почему в 2026 году счет из автосервиса может шокировать каждого второго автовладельца

Владельцев автомобилей в России ждет ощутимое повышение расходов на техническое обслуживание и ремонт своих транспортных средств. Согласно прогнозу экспертов, в 2026 году цены в автосервисах вырастут рекордно — в среднем на 20–25 процентов к концу года, что станет одним из самых значительных скачков за последние годы.

Как заявила в интервью изданию «За рулем» директор сети автосервисов Fit Service Татьяна Овчинникова, рост тарифов будет планомерным, но неизбежным. По ее словам, на бизнес в сфере авторемонта продолжат оказывать давление несколько ключевых факторов. Во-первых, сохранится высокая налоговая нагрузка и увеличатся административные издержки. Во-вторых, дороговизна привлеченных средств по-прежнему будет тяжелым бременем для компаний.

Помимо общих экономических трудностей, к удорожанию приведет и изменение структуры автопарка. В условиях, когда многие автовладельцы откладывают покупку новых машин, средний возраст автомобилей на дорогах продолжает расти. Это, в свою очередь, ведет к увеличению спроса не на простую замену расходников, а на дорогостоящие и сложные виды ремонта: двигателей, трансмиссий, подвески и электроники.

«Данное обстоятельство приведёт к росту потребности в комплексных и сложных видах ремонта... что увеличит средний размер счетов», — пояснила Овчинникова.

Еще одним фактором ценового давления эксперт назвала «жесткую конкуренцию за кадры». Обслуживание стареющих и технологически сложных автомобилей требует высококвалифицированных мастеров, чья зарплата постоянно растет из-за дефицита таких специалистов на рынке труда. Все это неизбежно ляжет на плечи конечных потребителей, вынуждая автосервисы повышать цены для сохранения рентабельности.

Ранее сообщалось, что с 9 января штраф за неправильную тонировку выпишут владельцам авто.