Власть объявили борьбу тонировке: с 9 января под удар попадут все иномарки

С 9 января 2026 года вступают в силу поправки в Кодекс об административных правонарушениях, которые позволяют штрафовать за неправильную тонировку стекол владельцев всех автомобилей, включая временно ввезенные на территорию России. Об этом сообщил член комиссии Общественной палаты РФ Евгений Машаров, передает ТАСС .

Ранее технический регламент Таможенного союза, устанавливающий нормы светопропускания, не применялся к транспортным средствам, ввезенным из стран, не входящих в ЕАЭС. Теперь при временном ввозе необходимо руководствоваться российскими «Основными положениями по допуску транспортных средств к эксплуатации».

Согласно правилам, светопропускание лобового и передних боковых стекол должно составлять не менее 70%, для бронированных автомобилей — не менее 60%. Штраф за нарушение остается на прежнем уровне и составляет 500 рублей.

По оценкам экспертов, нововведения могут затронуть десятки тысяч владельцев автомобилей с иностранными номерами.

