Во время выступления в Москве рэпер ICEGERGERT крикнул со сцены «Жизнь ворам!»* и сделал глоток водки, сопровождая свой возглас, пишет телеграм-канал Baza. Эксперт юридической компании Право-Сити Степан Углов в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» объяснил, что грозит использование за использование лозунга.

Как пишет Baza, музыкант Георгий Гергерт поблагодарил зрителей за поддержку и интерес к своему творчеству, а затем завершил обращение фразой, характерной для арестантской среды, под одобрительные возгласы публики. Юрист Углов напомнил, что Верховный Суд РФ признал движение АУЕ* экстремистским и запретил его деятельность на территории России.

«Это означает, что любые упоминания, пропаганда или использование связанных с ним лозунгов и символики могут рассматриваться как проявление экстремистской деятельности. Если рэпер публично использовал выражение, относящееся к этому движению, его действия могут подпадать под статью 280 УК РФ — публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности», — пояснил эксперт.

Закон устанавливает несколько вариантов наказания за это: штраф от 100 до 300 тыс. рублей или в размере дохода за один–два года; принудительные работы до трех лет; арест на четыре–шесть месяцев; лишение свободы до четырех лет с возможным запретом занимать определенные должности или вести конкретную деятельность на тот же срок. Таким образом, статья предусматривает разные меры ответственности — от штрафа до тюрьмы. Какое наказание назначить, решает суд, учитывая обстоятельства дела, вину и поведение обвиняемого, заявил юрист.

«Дальнейшее развитие ситуации будет зависеть от того, какую позицию займет артист — признает ли он ошибку, принесет ли публичные извинения и прекратит ли использование подобных выражений. Все это может существенно повлиять на оценку его действий и возможные последствия», — заключил Углов.

*Движение АУЕ признано в России экстремистским и запрещено